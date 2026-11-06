V-League: Nam Định thắng kịch tính Hà Tĩnh

Tối 6/11, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cuộc tiếp đón Nam Định trên sân nhà tại vòng 7 V-League 2026-2027. Đây là trận đấu tâm điểm khi hai đội đều đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Hà Tĩnh tổ chức phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng đáp trả bằng những tình huống phản công nhanh.

Hà Tĩnh (áo đỏ) có trận đấu đầy nỗ lực trước Nam Định.

Phút 5, Altshimene Charles có khoảng trống trước vòng cấm Nam Định nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành. Chỉ 5 phút sau, đội khách có câu trả lời khi Lý Công Hoàng Anh tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng không đi trúng đích.

Sau khoảng thời gian đầu trận diễn ra cân bằng, Nam Định dần chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt của các tiền vệ. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà.

Phút 31, từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Felix Junior Gustave Eboa Eboa thực hiện đường chuyền thuận lợi để Caio César đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Nam Định. Bàn thắng giúp đội khách thi đấu tự tin hơn. Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn.

Phút 35, Luiz Antonio có đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp thời cứu thua. Ít phút sau, Nam Định đáp trả bằng cú dứt điểm căng của Lý Công Hoàng Anh trước vòng cấm Hà Tĩnh nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Thanh Tùng.

Bước sang hiệp hai, Hà Tĩnh chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, Văn Lương có khoảng trống trước vòng cấm nhưng cú sút của cầu thủ này không thể đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Chỉ một phút sau, Floro Da Silva Daniel tiếp tục có cơ hội từ pha tạt bóng của Trọng Hoàng nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Trong lúc Nam Định đang nỗ lực bảo vệ lợi thế, đội khách lại gặp bất lợi về lực lượng. Phút 56, sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Hồng Duy vì pha phạm lỗi với Vương Văn Huy. Việc chỉ còn 10 người trên sân khiến đội bóng thành Nam gặp nhiều khó khăn trước sức ép ngày càng lớn của Hà Tĩnh.

Nam Định thắng kịch tính Hà Tĩnh tại vòng 7 V-League 2026-2027.

Phút 59, Floro Da Silva Daniel tung cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc cứu thua. Đến phút 65, người gác đền Nam Định tiếp tục cản phá cú sút phạt căng của Luiz Antonio.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và liên tục tổ chức tấn công. Phút 83, từ tình huống phản công nhanh, Floro Da Silva Daniel làm tường để Luiz Antonio dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn thắng, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy cao đội hình với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Nam Định chủ yếu tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Tưởng chừng hai đội sẽ phải chia điểm, nhưng bất ngờ lại xảy ra ở phút 90+4. Caio César thực hiện đường chuyền thuận lợi để Văn Vĩ băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Nam Định.

Với kết quả này, Nam Định tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 7 trận. Trong khi đó, Hà Tĩnh vẫn có 11 điểm sau 7 trận và tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.