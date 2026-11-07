De Bruyne và đồng đội bất hòa, Napoli rơi vào vòng xoáy khủng hoảng

Theo truyền thông Italy, những rạn nứt trong phòng thay đồ Napoli ngày càng nghiêm trọng sau thất bại 1-4 trước Porto hôm thứ Tư.

De Bruyne thậm chí trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích gay gắt ngay trên sân, cho thấy bầu không khí căng thẳng trong đội hình.

Một trong những tình huống đáng chú ý nhất xảy ra khi tiền đạo Lorenzo Lucca tức giận hét vào mặt De Bruyne: “Sao mày lại nói? Cút đi!”. Hai cầu thủ đối đầu và lời qua tiếng lại trước khi mỗi người bỏ đi theo hướng riêng.

Trong trận thua 4-1 của Napoli trước Porto hôm thứ Tư, Kevin De Bruyne và Lorenzo Lucca tranh cãi khá dữ dội. Ảnh: dailymail

Không khí bất ổn tiếp tục được thể hiện sau trận đấu. Tiền vệ Matteo Politano chia sẻ với Sky Sport Italia rằng anh muốn những đồng đội khác cũng lên tiếng giải thích tình hình, thay vì chỉ có các cầu thủ Italy đứng ra phát biểu.

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu một vài đồng đội khác cũng đến đây để giải thích, chứ không chỉ riêng chúng tôi, những người Italy. Nhưng không sao, tôi không bao giờ che giấu cảm xúc của mình”, Politano nói.

Theo La Gazzetta dello Sport, phát biểu này được cho là nhắm đến tiền vệ Frank Anguissa và hậu vệ Amir Rrahmani. Politano cũng thẳng thắn cho rằng thái độ thiếu trách nhiệm là điều không thể chấp nhận ở một đội bóng có tham vọng như Napoli.

Anh nhấn mạnh toàn đội cần đoàn kết, tập trung cải thiện phong độ và hướng đến những trận đấu tiếp theo. Politano cũng hy vọng các cầu thủ chấn thương có thể sớm trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia để giúp Napoli ổn định tình hình.

La Gazzetta dello Sport tiết lộ phòng thay đồ Napoli đang xuất hiện sự chia rẽ giữa nhóm cầu thủ Italy và các đồng đội nước ngoài, chủ yếu xuất phát từ sự thất vọng trước kết quả thi đấu.

Những cầu thủ có tính cách kín đáo như De Bruyne, Rasmus Hojlund và Stanislav Lobotka được cho là gặp khó khăn trong việc hòa nhập với một số đồng đội bên ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, Scott McTominay, người có mối quan hệ thân thiết với đồng hương Billy Gilmour, thừa nhận sự tức giận sau thất bại trước Porto.

Tiền vệ người Scotland cho rằng chấn thương đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì phong độ của đội bóng, nhưng Napoli vẫn phải tự chịu trách nhiệm và tìm cách cải thiện.

Hiện Napoli có tới 9 cầu thủ chấn thương, khiến huấn luyện viên Massimiliano Allegri gặp nhiều khó khăn trong việc xoay tua đội hình. Đội bóng đang đứng thứ tám tại Serie A và trải qua chuỗi kết quả đáng thất vọng ở Champions League, với 3 thất bại trong 4 trận gần nhất.

Thực tế, những vấn đề nội bộ tại Napoli không phải mới xuất hiện. Mùa trước, Antonio Conte từng công khai lo ngại về sự thiếu gắn kết sau khi đội bóng chiêu mộ tới 9 cầu thủ mới sau chức vô địch Serie A. Khi đó, chiến lược gia người Italy thừa nhận đội hình mất cân bằng và cần thời gian để tái tạo sự ăn ý.

De Bruyne. Ảnh: getty

Dù vậy, Napoli vẫn cán đích ở vị trí thứ hai Serie A, nhưng hành trình không hề dễ dàng. De Bruyne cũng từng thể hiện sự tức giận khi bị Conte thay ra trong trận đấu với AC Milan.

Những diễn biến hiện tại cho thấy Napoli đang đối mặt với cuộc khủng hoảng không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn xuất phát từ chính nội bộ đội bóng. Nếu không sớm giải quyết những bất đồng và khôi phục sự đoàn kết, mùa giải của nhà cựu vô địch Serie A có nguy cơ trở thành một thất bại lớn.