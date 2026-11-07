Lý do thầy Park đấu khẩu với cổ động viên tại Thái Lan

HLV Park Hang-seo tranh cãi với một số CĐV sau trận đấu giữa Kanchanaburi Power FC và Pattaya United tại giải hạng Nhì Thái Lan hôm 1/11.

Theo Star News, ngày 6/11, DJ Management, công ty đại diện của HLV Park Hang-seo, công bố thông cáo giải thích nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc tranh cãi với một số CĐV sau trận hòa 2-2 giữa Kanchanaburi Power FC và Pattaya United hôm 1/11. Theo đó, ông Park lên tiếng bảo vệ học trò John Baggio sau khi cầu thủ bị chửi bới và gọi bằng từ ngữ phân biệt chủng tộc như “khỉ”.

Thông cáo được DJ Management đưa ra dựa trên bản giải trình mà HLV Park và John Baggio gửi đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

"Nhiều cơ quan truyền thông đang tập trung vào thông tin HLV Park Hang-seo phản ứng gay gắt sau khi nghe những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc từ CĐV đội đối phương. Tuy nhiên, sự việc này còn có một nội dung quan trọng khác cần được biết đến", công ty đại diện viết.

DJ Management nhấn mạnh: "Lý do trực tiếp khiến HLV Park Hang-seo phản ứng với CĐV khi đó không phải là những lời xúc phạm nhắm vào bản thân ông, mà là hành vi chửi bới và phân biệt chủng tộc liên tục nhắm vào cầu thủ John Baggio".

Theo bản giải trình của Baggio, một số CĐV đội chủ nhà đã liên tục chửi bới và chế giễu ngoại hình anh ngay từ khi trận đấu diễn ra. Những lời lẽ này tiếp tục xuất hiện sau khi trận đấu kết thúc trong lúc cầu thủ di chuyển về phòng thay đồ. Trong đó có từ "khỉ", được xác định là lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ người Madagascar.

HLV Park trực tiếp chứng kiến sự việc và yêu cầu nhóm CĐV chấm dứt hành vi xúc phạm học trò. Tuy nhiên, trong quá trình tranh cãi, ông cũng trở thành mục tiêu của những lời lẽ miệt thị nhắm vào quốc tịch Hàn Quốc.

"HLV Park Hang-seo cũng cho biết trong bản giải trình rằng ông trực tiếp chứng kiến những lời lẽ xúc phạm nhắm vào cầu thủ và đã phản ứng với CĐV nhằm ngăn chặn hành vi này. Trong quá trình đó, bản thân HLV Park cũng phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm nhắm vào quốc tịch Hàn Quốc, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn", thông cáo viết.

Trước đó, tối 1/11, Kanchanaburi Power FC làm khách trên sân Nongprue của Pattaya United ở giải hạng Nhì Thái Lan mùa 2026-2027 và hòa 2-2. Sau trận, khi đang trên đường về phòng thay đồ, HLV Park xảy ra tranh cãi với một số khán giả đội chủ nhà. Ông đưa ngón tay lên môi ra hiệu yêu cầu họ im lặng, nhưng sau đó trở nên tức giận khi những lời khiêu khích tiếp tục xuất hiện. Các nhân viên có mặt tại sân phải can thiệp để ngăn tình hình leo thang thành xô xát.

"Ông hiểu rõ trách nhiệm của một HLV là phải kiềm chế cảm xúc. Tuy nhiên, khi trực tiếp chứng kiến cầu thủ của mình liên tục phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm nhân phẩm và phân biệt chủng tộc, ông đã phản ứng với CĐV nhằm yêu cầu chấm dứt hành vi đó", đơn vị đại diện cho biết.

FAT đang thu thập thông tin và xem xét vụ việc. "Chúng tôi hy vọng thông qua các thủ tục liên quan dự kiến diễn ra ngày 10/11, tình hình và diễn biến thực tế của sự việc sẽ được xác minh đầy đủ", thông cáo của DJ Management nêu.