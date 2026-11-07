U.17 Việt Nam cần xử lý bóng nhanh

Phóng viên (PV): Ông nghĩ sao khi các cầu thủ U.17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng U.17 World Cup 2026?

HLV Cristiano Roland: Tôi rất vui khi thấy các cầu thủ có tham vọng và khát khao lớn như vậy. Điều đó cho thấy tinh thần tập thể mạnh mẽ cũng như sự nghiêm túc của các em trong quá trình chuẩn bị. Chúng tôi xác định mỗi trận đấu tại vòng chung kết U.17 World Cup 2026 đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

PV: U.17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào cho U.17 World Cup 2026?

HLV Cristiano Roland: Sau 7 tuần chuẩn bị, các cầu thủ đã đáp ứng được yêu cầu và nắm bắt cách chơi theo định hướng của ban huấn luyện. Các cầu thủ đang nỗ lực tiến bộ qua từng ngày và ban huấn luyện tin tưởng toàn đội sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Hiện tại, danh sách tập trung có 28 cầu thủ và ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá, sàng lọc để lựa chọn 21 gương mặt phù hợp nhất.

Huấn luyện viên Cristiano Roland trong buổi tập cùng U.17 Việt Nam chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

PV: Ông từng đề cập thể hình là một trong những hạn chế của các học trò, vậy U.17 Việt Nam sẽ khắc phục như thế nào?

HLV Cristiano Roland: Thể hình và thể trạng thực sự là bất lợi của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam có những điểm mạnh là tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Để bù đắp hạn chế về thể hình, chúng tôi hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi thiên về sức mạnh. Toàn đội cần thực hiện tốt các yêu cầu di chuyển và kiểm soát không gian khi không có bóng. Khi giành được bóng, các cầu thủ phải biết cách phát huy tối đa lợi thế về tốc độ. Đây là những yếu tố quan trọng trong định hướng lối chơi mà ban huấn luyện đang xây dựng.

PV: Hành trình tham dự U.17 World Cup 2026 mang lại kỳ vọng gì cho tương lai bóng đá trẻ Việt Nam, thưa ông?

HLV Cristiano Roland: Kể từ khi bắt đầu làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, mục tiêu xuyên suốt của tôi là góp phần khẳng định giá trị, bản sắc và năng lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Mục tiêu của tôi là giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có niềm tin rằng mình hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng ở đẳng cấp (trẻ) thế giới nếu tin tưởng vào bản thân và nỗ lực hết mình.

Việc giành quyền tham dự U.17 World Cup 2026 là minh chứng cho khả năng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Về lâu dài, điều quan trọng là tiếp tục đầu tư và phát triển bóng đá trẻ, qua đó đào tạo thêm nhiều cầu thủ tài năng, tạo nguồn lực đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!