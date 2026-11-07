Mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của Baleba

Baleba dính chấn thương trong trận thắng AS Roma. Ảnh: Reuters.

Manchester United nhận tin không vui sau chiến thắng 3-2 trước Roma tại Champions League hôm 4/11. Carlos Baleba dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Theo xác nhận của HLV Michael Carrick, tiền vệ này khó có thể trở lại trước tháng 12.

Baleba gặp vấn đề ngay đầu hiệp hai trận đấu với Roma, cầu thủ người Cameroon tỏ ra đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu. Kết quả kiểm tra ban đầu khiến MU đối mặt nguy cơ mất một nhân tố quan trọng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

“Chúng tôi chưa biết chính xác thời điểm Baleba trở lại, nhưng cậu ấy sẽ phải nghỉ trong vài tuần. Cậu ấy chắc chắn không thể bình phục trong kỳ nghỉ quốc tế. Thời gian nghỉ sẽ kéo dài hơn thế”, Carrick chia sẻ.

MU vẫn còn ba trận trong tháng 11 sau cuộc tiếp đón Aston Villa vào ngày 8/11. Đội bóng lần lượt làm khách trước Liverpool và Sporting Lisbon trước khi trở về Old Trafford gặp Brentford ngày 28/11. Theo lời Carrick, Baleba gần như sẽ bỏ lỡ cả ba trận đấu này.

Sự vắng mặt của tiền vệ người Cameroon mở ra cơ hội cho Youri Tielemans trở lại đội hình xuất phát. Cầu thủ này từng đá chính trong cả 12 trận đầu mùa trước khi bị Carrick đẩy lên ghế dự bị ở hai cuộc đối đầu Chelsea và Roma.

Một trường hợp khác cũng được MU chờ đợi là Patrick Dorgu. Tiền vệ cánh này đã trở lại tập luyện từ đầu tuần nhưng mới chỉ tham gia với khối lượng hạn chế. Carrick chưa chắc chắn khả năng sử dụng Dorgu trước Aston Villa bởi cầu thủ này từng gặp vấn đề với gân kheo.

Chấn thương của Baleba càng khiến Carrick đau đầu trong bối cảnh MU chỉ thắng một trong 9 trận Premier League mùa này. Đội bóng đang đứng sát nhóm xuống hạng và chịu sức ép lớn trước cuộc tiếp đón Aston Villa.

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