Lan tỏa nghĩa tình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 – 4-10-2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH và hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giúp gia đình có nơi thờ tự liệt sĩ khang trang, đồng thời phát huy truyền thống tri ân người có công với cách mạng.