Lan tỏa nghĩa tình 'Đền ơn đáp nghĩa'
Ngày 3-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng) phối hợp Hội Nông dân xã Núi Thành tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa nhà thờ phụng liệt sĩ cho gia đình ông Lê Tấn Sách, thân nhân gia đình có công với cách mạng.
Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 – 4-10-2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH và hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”.
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần giúp gia đình có nơi thờ tự liệt sĩ khang trang, đồng thời phát huy truyền thống tri ân người có công với cách mạng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lan-toa-nghia-tinh-den-on-dap-nghia-post358903.html