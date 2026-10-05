Du lịch Hà Nội sẽ tập trung vào lợi thế văn hóa

Ảnh minh họa: Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết hoạt động du lịch Thủ đô trong quý 3/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo thống kê, Hà Nội ước đón 27,5 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%, gồm khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú. Khách nội địa đạt 20,9 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến của thị trường cho thấy lượng khách quốc tế có tốc độ tăng cao hơn khách nội địa trong 9 tháng năm nay. Bên cạnh đó, số liệu thống kê từ các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận mức tăng khá. Tính chung 9 tháng năm 2026, khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 6,874 triệu lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,763 triệu lượt, tăng 25,7%; khách nội địa đạt 2,111 triệu lượt, tăng 21,2%.

Nguồn:thanglong.chinhphu.vn. Đồ họa do AI thực hiện

Đồng thời, theo thông tin từ thành phố Hà Nội, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương tổ chức tại Maldives ngày 27/9/2026 vừa qua, Hà Nội tiếp tục được xướng tên ở hai hạng mục: "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á" (Asia's Leading City Break Destination) và "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam" (Vietnam's Leading City Cultural Destination).

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp Hà Nội giành chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam", sau các năm 2024 và 2025. Theo công bố chính thức của World Travel Awards, Hà Nội tiếp tục vượt qua các địa danh được đề cử gồm Hạ Long, Hội An, Ninh Bình và Sa Pa để giữ danh hiệu năm 2026.

Nếu việc được vinh danh một lần có thể được nhìn nhận như sự ghi nhận đối với sức hấp dẫn của một điểm đến, thì ba năm liên tiếp lại cho thấy một xu hướng có tính bền vững hơn. Đó là sức hút văn hóa của Hà Nội không chỉ nằm ở những giá trị di sản vốn có, mà ngày càng được bổ sung bằng cách thức tổ chức, khai thác và kể câu chuyện mới về di sản.

Thực tế phát triển du lịch Hà Nội thời gian gần đây cho thấy thành phố đang chuyển từ cách tiếp cận "tham quan di tích" sang xây dựng những trải nghiệm văn hóa đa dạng hơn. Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề "Hà Nội – Du lịch xanh, trải nghiệm số" đã kết hợp không gian di sản, làng nghề, ẩm thực với công nghệ VR360, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng du lịch trực tuyến. Sự kiện thu hút gần 80.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm trong ba ngày.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Hà Nội giành chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam". Ảnh: Vietnam Story

Một trong những thay đổi đáng chú ý của du lịch Hà Nội là tư duy khai thác di sản ngày càng gắn với sáng tạo. Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Dòng chảy di sản – Heritage Flow", được tổ chức tại nhiều không gian như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng… nhằm kết nối di sản với nghệ thuật đương đại và sự tham gia của cộng đồng.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng đang mở rộng không gian phát triển du lịch văn hóa ra ngoài khu vực trung tâm. Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Đồng Mô, Đường Lâm hay các làng nghề truyền thống đang được đặt trong những tuyến trải nghiệm kết hợp giữa văn hóa, sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng. Đây là hướng đi có ý nghĩa khi giúp nguồn tài nguyên văn hóa được phân bổ rộng hơn, đồng thời tạo thêm sinh kế và động lực phát triển cho cộng đồng địa phương.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra với du lịch thủ đô trong giai đoạn mới không chỉ là gia tăng số lượng khách. Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra định hướng chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, chú trọng bản sắc, chất lượng trải nghiệm và hiệu quả kinh tế.

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa trực tiếp với Hà Nội. Thành phố có lợi thế đặc biệt về chiều sâu văn hóa, để biến lợi thế ấy thành giá trị kinh tế bền vững, Hà Nội cần tiếp tục nâng chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách.

Hà Nội cũng đang mở rộng không gian phát triển du lịch văn hóa ra ngoài khu vực trung tâm. Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Việc tập trung hoàn thiện hồ sơ công nhận 3 khu du lịch cấp quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm - phụ cận, khu phố cổ Hà Nội cho thấy Hà Nội đang có những bước đi theo định hướng. Khi được phát huy đồng bộ, các khu vực này sẽ bổ sung thêm điểm đến đồng thời có thể hình thành những cực tăng trưởng du lịch với sản phẩm đặc trưng, điều này giúp Hà Nội phân bổ lại dòng khách và mở rộng không gian du lịch của thủ đô.

Ngoài ra, với việc triển khai “Bản đồ Ẩm thực Du lịch số Hà Nội” hướng tới tích hợp với ứng dụng iHanoi, Hà Nội tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông tin du lịch theo hướng “all in one”. Khi thông tin về điểm tham quan, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và dịch vụ được kết nối thuận tiện, hành trình của du khách có thể được kéo dài và mức chi tiêu tại điểm đến cũng có thêm dư địa tăng.

Những tháng cuối năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và hội nghị quốc tế. Điển hình như Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, Festival Thu Hà Nội 2026, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II cùng nhiều hoạt động hướng tới Hội nghị APEC 2027...

Những tháng cuối năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và hội nghị quốc tế. Ảnh: VTV

Các sự kiện này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một chương trình văn hóa hay một hoạt động quảng bá. Nếu được tổ chức đồng bộ với giao thông, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và các tour chuyên đề, sự kiện có thể trở thành “điểm chạm” để du khách tiếp tục khám phá những không gian khác của Hà Nội.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 đón từ 47,5 - 50,8 triệu lượt khách, tổng thu 225 - 250 nghìn tỷ đồng. Đây không chỉ là bài toán tăng trưởng về lượng. Quan trọng hơn là khả năng chuyển lượng khách thành giá trị kinh tế, biến tài nguyên thành sản phẩm, biến trải nghiệm thành sức cạnh tranh và biến thương hiệu Hà Nội thành động lực thu hút dòng khách chất lượng cao.