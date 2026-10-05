Thêm yêu quê hương từ các “địa chỉ đỏ”

Đoàn viên, thanh, thiếu nhi xã Hoằng Châu tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích cách mạng Cồn Ba Cây.

Để nâng cao nhận thức trong việc giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, ngoài việc lồng ghép những bài học lịch sử trên bục giảng, hằng năm, Trường THCS Nguyễn Chích, phường Đông Sơn đều tổ chức đa dạng các hoạt động đưa học sinh đi tham quan, tìm hiểu tại các “địa chỉ đỏ”.

Chia sẻ về công tác giáo dục truyền thống, cô giáo Nguyễn Thị Hùng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, nhà trường thường xuyên tổ chức những chuyến tham quan, học tập ngoại khóa tại các “địa chỉ đỏ” như: Di tích Địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, Cụm di tích cách mạng Hàm Hạ... Việc được trực tiếp quan sát hiện vật và lắng nghe thuyết minh giúp các em tiếp cận kiến thức lịch sử một cách trực quan, sinh động. Trải nghiệm thực tế tại các không gian di tích này không chỉ giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp lòng biết ơn, tạo động lực để các em phấn đấu rèn luyện, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Theo bà Nguyễn Phương Thúy, phụ trách Di tích Địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, phường Đông Sơn, những năm gần đây, lượng học sinh đến tham quan, học tập tại di tích ngày càng tăng. "Nhằm truyền tải một cách sinh động, chân thực nhất đến các em, chúng tôi luôn đổi mới cách thuyết minh, kết hợp kể chuyện lịch sử với đặt câu hỏi, trao đổi, để các em dễ tiếp cận và ghi nhớ. Đồng thời, hướng dẫn các em lồng ghép các hoạt động trải nghiệm, khơi dậy tính sáng tạo, như thuyết trình theo nhóm, xây dựng video, clip tuyên truyền và đẩy mạnh quảng bá di tích trên mạng xã hội. Những cách làm mới này đã tạo hứng thú, khơi dậy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu lịch sử trong các em” - bà Thúy cho biết.

Với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Hoằng Châu, hành trình về các “địa chỉ đỏ” không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mà là sự trở về với cội nguồn, nơi tuổi trẻ được nghe lịch sử qua những câu chuyện chân thực, được nhìn thấy lịch sử qua từng dấu tích và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Vào các ngày cuối tuần, lễ, tết, ĐVTN trong xã đều tổ chức đa dạng hoạt động tại các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, như: quét dọn vệ sinh môi trường, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Các hoạt động này luôn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Chị Lê Thị Phương, ĐVTN xã Hoằng Châu, chia sẻ: “Mỗi lần đến tham quan, tìm hiểu tại các “địa chỉ đỏ”, được trực tiếp nghe những câu chuyện lịch sử và nhìn thấy các tư liệu, hiện vật gắn liền với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, không chỉ giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về những năm tháng đấu tranh hào hùng đã qua, mà còn gợi mở những suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước”.

Thanh Hóa có hệ thống di tích lịch sử cách mạng phong phú, đây đều là những “địa chỉ đỏ” góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Hằng năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động thiết thực, như: mời các cựu chiến binh đến nói chuyện lịch sử, thắp nến tri ân, tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn, đội... Hiện nay, trong thời đại công nghệ số, cách kể chuyện lịch sử cũng đang được thế hệ trẻ tích cực làm mới, thông qua việc “Số hóa địa chỉ đỏ”. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã ứng dụng công nghệ số vào giới thiệu, thuyết minh và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích; triển khai nội dung tuyên truyền bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)... Qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích mà còn giúp người dân, du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin về di tích một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Chiến tranh đã dần lùi xa, nhưng tại các “địa chỉ đỏ”, ngọn lửa cách mạng vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những hoạt động mà các nhà trường, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện sẽ là hành trang quý báu, để lớp trẻ hôm nay tiếp bước các thế hệ cha ông đi trước, quyết tâm dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.