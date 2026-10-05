Tọa đàm về công tác bảo tồn di tích thời đại Hùng Vương tại Bắc Ninh

Theo các nguồn tư liệu, Bắc Ninh hiện có nhiều di tích gắn với Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, các Vua Hùng và những nhân vật được truyền tụng thuộc thời kỳ Hùng Vương như: Hùng Linh Công, Thạch Linh Thần Tướng, Cao Sơn, Quý Minh, Quế Mỵ Nương... Hệ thống di tích gắn với đình, đền, miếu, thần tích, ngọc phả, sắc phong, lễ hội và thực hành tín ngưỡng.

Các đại biểu, nhà nghiên cứu tham dự tọa đàm.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học làm rõ căn cứ lịch sử, khảo cổ học về thời kỳ Hùng Vương trên địa bàn thông qua các di vật, tài liệu được khai quật, điền dã và nghiên cứu; đồng thời giới thiệu một số di tích tiêu biểu như Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương (phường Thuận Thành), đền Y Sơn (xã Hợp Thịnh), đền Cao Lỗ Vương (xã Cao Đức)...

Đặc biệt, riêng phường Vân Hà, trong phạm vi khoảng 20 km² có 10 di tích liên quan đến văn hóa Hùng Vương, nổi bật là đền Thượng, đền Bà Chúa, đền Ao Miếu, đình Ngự gắn với các truyền thuyết về vua Hùng Tạo Vương, Thạch Linh Thần Tướng...

Các đại biểu đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về hệ thống di tích thời Hùng Vương, cập nhật lịch sử, nhân vật được thờ, thần tích, ngọc phả, sắc phong, kiến trúc, hiện vật, lễ hội và tình trạng bảo tồn. Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa tư liệu Hán Nôm, văn bia, sắc phong, thần tích, ngọc phả; xây dựng bản đồ số và hồ sơ số cho từng di tích.

Giới nghiên cứu còn nhấn mạnh phải phân biệt giữa chứng cứ lịch sử với truyền thuyết, tín ngưỡng và ký ức dân gian, qua đó vừa bảo đảm tính khoa học trong nhận diện di tích, vừa tôn trọng giá trị văn hóa được cộng đồng trao truyền.