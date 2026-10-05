Lâm Đồng chỉnh trang đô thị đón Festival Hoa Đà Lạt

Sáng 4/10, các phường khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trồng hoa và cây xanh, chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Lễ phát động được tổ chức tại các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và Langbiang - Đà Lạt.

Lễ phát động tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân cùng tổng vệ sinh đường phố, vỉa hè, đường hẻm và khu dân cư. Các lực lượng tập trung thu gom, phân loại rác; vệ sinh rãnh thoát nước; phát quang cây cỏ, bụi rậm che khuất tầm nhìn và bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Đông đảo người dân tham gia trồng cây xanh trong phố.

Cùng với đó, các địa phương vận động người dân, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trồng và chăm sóc hoa, cây xanh; xây dựng các tuyến đường hoa, điểm xanh trong khu dân cư. Một số mô hình như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa”, “Đổi rác thải lấy quà tặng” được triển khai nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.

Học sinh tham gia đổi rác thải nhựa lấy quà.

Theo kế hoạch, hoạt động chỉnh trang được thực hiện trước, trong và sau Festival, gắn với việc kiểm tra, duy trì vệ sinh và cảnh quan tại các khu vực tổ chức sự kiện.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 dự kiến khai mạc tối 19/12 tại Quảng trường Lâm Viên và bế mạc vào tối 31/12. Sự kiện gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, với các hoạt động về không gian hoa, triển lãm hoa và cây cảnh cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật.