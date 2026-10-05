Khoảng 6,3 triệu khách di chuyển bằng đường sắt qua 9 tháng

Theo đại diện VNR, hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản duy trì ổn định trong bối cảnh Tập đoàn thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình tổ chức.

Hình ảnh đoàn tàu du lịch mang tên “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”. Ảnh: VNR.

Một số sản phẩm vận tải hành khách, du lịch đường sắt tiếp tục được duy trì. Đáng chú ý ngày 28/8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Trị và TP.Huế tổ chức Lễ khai trương đoàn tàu du lịch mang tên “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”.

Với khoảng 190 km, hành trình kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch hàng đầu miền Trung, nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Các ga dừng đỗ, đón trả khách đều là các cửa ngõ dẫn đến các điểm đến du lịch nổi bật như: Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó 5 toa được trang bị ghế xoay chiều giúp hành khách có thể dễ dàng thay đổi hướng ngồi để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên miền Trung tuyệt đẹp qua ô cửa con tàu.

Qua 9 tháng đầu năm, VNR đã phục vụ khoảng 6,3 triệu lượt hành khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất tăng 6,9%; doanh thu Công ty mẹ tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Trong quý IV, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam yêu cầu các đơn vị tập trung các giải pháp tăng doanh thu, nâng hiệu quả vận tải, kiểm soát chi phí và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.