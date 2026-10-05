Hà Nội giành hai giải thưởng tại World Travel Awards 2026

Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026. (Ảnh minh họa)

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương tổ chức tại Maldives mới đây, TP Hà Nội được vinh danh ở hai hạng mục: "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á" và "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam".

Đây là lần thứ năm liên tiếp, từ năm 2022 đến năm 2026, Hà Nội giành giải thưởng "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á". Kết quả tiếp tục ghi nhận sức hút của Thủ đô đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt với những hành trình ngắn nhưng có nhiều trải nghiệm.

Hà Nội có hệ thống di sản, không gian văn hóa, cảnh quan đô thị và dịch vụ du lịch đa dạng, tạo điều kiện để du khách kết hợp khám phá văn hóa, lịch sử với trải nghiệm ẩm thực và đời sống địa phương trong thời gian lưu trú ngắn.

Ở hạng mục "Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam", Hà Nội giành chiến thắng lần thứ hai, sau lần đầu vào năm 2024. Giải thưởng ghi nhận các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của thành phố, nơi lưu giữ hệ thống di sản vật thể và phi vật thể phong phú.

Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội có nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản. Thành phố tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, đồng thời đầu tư hạ tầng, phát triển dịch vụ, đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Thời gian tới, du lịch Thủ đô định hướng phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, gắn với triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hà Nội cũng tập trung phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, ẩm thực; đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch trải nghiệm, kinh tế đêm và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xúc tiến du lịch.