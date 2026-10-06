Hà Nội: BSCKII Cao Đức Chinh được bổ nhiệm làm Giám đốc BVĐK Đông Anh

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; ông Lã Ngọc Sang, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Hà Nội công bố Quyết định số 3499/QĐ-SYT về việc điều động và bổ nhiệm BSCKII Cao Đức Chinh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Hưng chúc mừng BSCKII Cao Đức Chinh được Sở Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị mới. Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị tân Giám đốc tiếp tục phát huy kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện giữ vững đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội (bên phải ảnh) chúc mừng tân Giám đốc BVĐK Đông Anh. Ảnh: BVCC.

Thay mặt tập thể Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, BSCKII Hoàng Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với tân Giám đốc. Ông khẳng định tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện sẽ đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, hướng tới xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Cao Đức Chinh cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và sự đón nhận của tập thể bệnh viện.

Trên cương vị mới, BSCKII Cao Đức Chinh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đông Anh ngày càng phát triển.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh xác định tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới, cải tiến chất lượng phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Bệnh viện đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý, hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.

Việc công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, tạo cơ sở để bệnh viện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.