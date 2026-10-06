Xã Phù Đổng: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 'về đích'

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực cho phát triển. Với Hà Nội, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, để phát triển văn hóa không dừng ở khẩu hiệu mà hiện diện và gắn bó chặt chẽ với thực tế cuộc sống.