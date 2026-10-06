Xã Phù Đổng: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 'về đích'
Với sự đồng thuận của nhân dân, sự quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, chỉ trong một thời gian ngắn, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của 11 dự án tại xã Phù Đổng đã hoàn thành 100%. Đáng chú ý, đã giải phóng mặt bằng phục vụ 2 dự án: Tuyến vận tải thủy sông Đuống - cầu đường sắt Đuống; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã Phù Đổng đã sớm "về đích".
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xa-phu-dong-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-trong-diem-ve-dich-1759816.html