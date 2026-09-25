Mang Tết Trung thu đến với trẻ em Tây Nguyên

Tại Trường Mầm non Sao Mai, không khí Trung thu rộn ràng, náo nức khi hơn 150 em học sinh mầm non được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) tổ chức vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Cầm chiếc bánh Trung thu trên tay, em Nguyễn Linh Đan không giấu được niềm vui và hồ hởi nói: “Các chú bộ đội tổ chức Tết Trung thu rất vui, cháu được làm đèn lồng, được chơi trò chơi và được ăn bánh Trung thu rất ngon”.

Các cháu Trường Mầm non Sao Mai (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75) vui Tết Trung thu.

Chương trình Tết Trung thu tại Trường Mầm non Hoa Hồng (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74).

Tại làng Nú, xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), những tiết mục văn nghệ, múa lân, trò chơi dân gian, làm đèn lồng, trang trí mâm ngũ quả, phá cỗ Trung thu... đã mang đến cho các em một đêm hội rộn ràng, ngập tràn tiếng cười và niềm vui tuổi thơ. Đây là chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề “Vui Tết Trung thu - Lan tỏa yêu thương” do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức cho các cháu ở làng Nú, làng Beng và các làng lân cận. Chị Ksor Suăn, người dân làng Beng mang con đến tham gia chương trình phấn khởi nói: “Năm nào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và Binh đoàn 15 cũng tổ chức Tết Trung thu cho các cháu. Giúp các cháu dù ở vùng khó khăn cũng được đón một cái Tết Trung thu vui tươi, trọn vẹn. Đồng bào làng Beng rất biết ơn Bộ đội Binh đoàn 15”.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao quà Trung thu tặng các cháu ở xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai.

Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 hướng dẫn các cháu Trường Mầm non 25-3 viết thư pháp.

Để Trung thu thực sự đến với mọi trẻ em, năm nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn 15 tổ chức nhiều chương trình như “Đêm hội Trăng rằm”, “Cùng em vui Trung thu”, “Trung thu lan tỏa yêu thương” tại 141 điểm tập trung trên địa bàn các thôn, làng khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh các điểm tổ chức tập trung, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 và các cơ quan, đơn vị đã cử cán bộ, nhân viên đến từng gia đình trao quà Trung thu cho trẻ em bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo và con, cháu các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo.

Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và cán bộ đơn vị trao quà Trung thu tặng già làng Rơ Mah Duẽn và cháu của già làng.

Đại tá Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao quà Trung thu tặng trẻ em dân tộc Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

Già làng Rơ Mah Duẽn, ở làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) xúc động khi gia đình nhận được quà Trung thu của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng. Già làng Rơ Mah Duẽn cho hay, đồng bào làng Dơk Ngol rất phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và Binh đoàn 15 trong những năm qua. “Đồng bào mình không chỉ được ưu tiên tuyển dụng vào làm công nhân, có thu nhập ổn định mà còn được đơn vị hỗ trợ cây giống, con giống, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tặng học bổng, tặng áo quần, sách vở để đến trường, Tết Trung thu cháu nào cũng có quà”, Già làng Rơ Mah Duẽn phấn khởi nói.

Đại tá Thái Bá Mão, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 cho biết, để chăm lo Tết Trung thu cho các cháu, từ rất sớm, Bộ tư lệnh Binh đoàn đã chỉ đạo Phòng Hậu cần - Kỹ thuật cử cán bộ, nhân viên đi học tập, đầu tư cơ sở vật chất để sản xuất bánh Trung thu với yêu cầu bánh do Binh đoàn sản xuất phải bảo đảm chất lượng, thơm ngon và an toàn thực phẩm. Phòng Chính trị Binh đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trang trí, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian trong Tết Trung thu.

Trẻ em xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi thích thú với hoạt động viết thư pháp tại chương trình vui Tết Trung thu do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 tổ chức.

Hoạt động trải nghiệm của các cháu tại Trường Mầm non 25-3 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78).

“Dịp này, toàn Binh đoàn 15 đã trao hơn 8.880 suất quà, trong đó có gần 20.000 chiếc bánh Trung thu do chính cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 15 sản xuất. Tổng kinh phí quà và các hoạt động Tết Trung thu hơn 3,8 tỷ đồng. Từ những sân trường đến từng thôn, làng vùng biên, Trung thu đã trở thành dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 15 gần dân, hiểu dân và sẻ chia với nhân dân. Với những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện vui chơi, học tập còn nhiều khó khăn, một “Đêm hội Trăng rằm”, một chiếc bánh Trung thu, một chiếc đèn lồng là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ Bộ đội Binh đoàn 15 mang đến cho các em”, Đại tá Thái Bá Mão cho hay.