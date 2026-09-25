Xã Trần Phú: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 28, Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến những quy định pháp luật và kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH.

Nội dung tập huấn tập trung vào tình hình cháy, một số vụ cháy điển hình và hậu quả do cháy gây ra; những nguyên nhân thường gặp dẫn đến cháy, nổ; các nguyên tắc cơ bản trong công tác PCCC.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 28, Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội trao đổi trực tiếp với người tham dự tại hội nghị.

Bên cạnh kiến thức phòng ngừa, người tham dự được hướng dẫn phương pháp ứng phó khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện cháy và cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cũng được hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi xảy ra sự cố.

Việc nâng cao kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH giúp người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động hơn trong phòng ngừa cháy, nổ và xử lý tình huống khi sự cố xảy ra.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Thông qua hội nghị, xã Trần Phú tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; góp phần phát huy phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ cháy, nổ.