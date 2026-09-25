Tuyên án chung thân với kẻ sát hại nam du khách sau vụ trộm 2 chai nước

Theo cáo trạng, khoảng 6h30 ngày 30/7/2023, Sơn đi từ huyện Đức Thọ vào thành phố Hà Tĩnh (cũ) chơi và lấy Căn cước công dân.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Sơn đến Trung tâm thương mại Vincom Plaza tại ngã tư đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Sơn lên tầng 2 lấy trộm hai chai nước ngọt. Nhân viên bảo vệ phát hiện sự việc và thông báo cho Công an phường Hà Huy Tập đến đưa Sơn về trụ sở làm việc.

Khoảng 12h30 cùng ngày, Sơn rời trụ sở công an đi về. Tuy nhiên, bực tức vì bị bảo vệ bắt giữ, Sơn nảy sinh ý định quay lại trả thù. Sơn lấy trộm 1 con dao tại bàn gỗ bán thịt lợn cách trụ sở công an khoảng 300m.

Sơn đi bộ quay lại trước sảnh Vincom Plaza. Thấy lực lượng bảo vệ đông, Sơn không vào trong mà ngồi tại cây ATM ngân hàng trước sảnh.

Khoảng 13h10 cùng ngày, anh Ergül Sinan cùng 2 người bạn đồng hương từ trong trung tâm thương mại đi ra. Sơn cầm dao âm thầm áp sát nhóm người từ phía sau. Khi các nạn nhân bước xuống bậc thang, Sơn dùng dao tấn công anh Ergül Sinan.

Anh Ergül Sinan chạy được khoảng 20m thì ngã gục xuống đường. Sơn đuổi theo và tiếp tục đâm khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Sơn cầm dao ép một tài xế taxi chở đến Công an thành phố Hà Tĩnh (cũ) để đầu thú.

Theo kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương: Trần Văn Sơn mắc rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy, thời điểm phạm tội bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tháng 3/2024, bệnh nặng khiến Sơn mất khả năng nhận thức nên được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đến ngày 18/9/2025, bệnh đã khỏi, Sơn khôi phục đầy đủ khả năng nhận thức và không còn cần chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 2/10/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can. Đối tượng bị bắt tạm giam trở lại từ ngày 7/10/2025 tại trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi xem xét tình trạng hạn chế nhận thức khi phạm tội và việc bị cáo chủ động đầu thú, TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định Trần Văn Sơn phạm tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS và tuyên phạttù chung thân.