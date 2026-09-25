Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại phường Đông Ninh Hòa

Ngày 25-9, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với UBND phường Đông Ninh Hòa về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn phường.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH; thường xuyên tổ chức tuyên truyền và tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân; thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời phát hiện và nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn đã kiểm tra các nội dung như: Lập hồ sơ, quản lý các cơ sở kinh doanh, buôn bán; kế hoạch phân công nhiệm vụ triển khai công tác PCCC và CNCH; công tác tham mưu UBND phường ban hành triển khai các kế hoạch; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH...

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác PCCC và CNCH của phường Đông Ninh Hòa thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu UBND phường, Công an phường tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức PCCC cho Nhân dân, các hộ kinh doanh, buôn bán, các cơ sở dịch vụ lưu trú; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt đối với các cơ sở vi phạm; tăng cường hướng dẫn thực tập các tình huống xử lý khi có cháy nổ, công tác CNCH bảo đảm an toàn về người và tài sản cho Nhân dân.