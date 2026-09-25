Hai thiếu niên vô cớ chém người đi đường vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

Mới đây, Công an xã Ái Quốc đã hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành đưa 2 đối tượng đi thực hiện biện pháp xử lý chuyển hướng "Giáo dục tại trường giáo dưỡng".

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 13/4, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát khi tham gia giao thông, P.M.Đ và P.Đ.M (cùng sinh ngày 6/12/2008, trú tại thôn Tân Phong, xã Ái Quốc) cho rằng bị "nhìn đểu" nên đã đã cố tình bám theo, chặn đánh một nhóm thanh niên khác.

Trong quá trình xô xát, P.Đ.M dùng đá ném trúng vùng vai, gáy nạn nhân; còn P.M.Đ sử dụng một con dao đâm trúng vùng lưng nạn nhân. Hành vi mang tính chất côn đồ của hai đối tượng đã khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 12%.

Công an xã Ái Quốc đưa 2 đối tượng đi thực hiện biện pháp xử lý chuyển hướng “Giáo dục tại trường giáo dưỡng”. Ảnh: Cơ quan công an.

Đến ngày 15/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với P.M.Đ và P.Đ.M về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, cả hai đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi (17 tuổi 4 tháng 7 ngày). Đáng chú ý, hai thanh thiếu niên này hiện đã bỏ học, thường xuyên giao du với các đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa phương…

Xét thấy hành vi phạm tội của các đối tượng; bản thân chưa đủ 18 tuổi nên việc xử lý bằng pháp luật hình sự là quá nghiêm khắc. Nhằm tạo môi trường rèn luyện, giáo dục tập trung để các em có cơ hội sửa chữa sai lầm, Tòa án nhân dân khu vực 6 tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng "Giáo dục tại trường giáo dưỡng" đối với hai bị can.

Cụ thể, thời hạn áp dụng đối với P.M.Đ là 15 tháng và đối với P.Đ.M là 12 tháng, buộc các đối tượng phải chịu sự quản lý, giáo dục nghiêm ngặt của Trường giáo dưỡng để đủ điều kiện trở thành công dân có ích cho xã hội.