Phạt hơn 7 triệu với học sinh đi xe máy chở 3, lạng lách

Sáng 24-9, Công an phường Thống Nhất phát hiện trên mạng xã hội 1 đoạn video 3 thanh thiếu niên đi trên 1 xe máy BKS 81AA-186.xx ở đoạn đường Lê Đại Hành có hành vi lạng lách.

Hình ảnh các học sinh chở 3 lạng lách trên đường Lê Đại Hành. Ảnh chụp màn hình

Công an phường đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 2 nhanh chóng xác minh người điều khiển phương tiện trong video là P.Đ.T.H (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất, học sinh 1 trường THPT trên địa bàn) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận đã chở theo 2 người bạn là học sinh có hành vi như trong video trên đường Lê Đại Hành vào tối 23-9.

Lực lượng Công an đã giáo dục, răn đe các học sinh. Ảnh: Văn Tuấn

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt H. các lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe, chở theo 2 người trên xe, lạng lách đánh võng trên đường bộ với tổng số tiền phạt 7,4 triệu đồng.

Lực lượng Công an cũng đã giáo dục, răn đe 3 thiếu niên trong video và yêu cầu người giám hộ cùng các thiếu niên cam kết không tái phạm.