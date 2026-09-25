Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với doanh nghiệp sản xuất An Cung giả?

Ngày 25-9, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity lên tiếng về mối quan hệ với Tami Natural Home - doanh nghiệp có giám đốc Nguyễn Thanh Phương Tuyền vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong vụ án sản xuất, buôn bán An Cung giả.

Amity khẳng định hiện MC, nghệ sĩ Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp này. Ảnh chụp màn hình Website Amity

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tháng 4-2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh từng góp 9,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ Tami Natural Home. Phần vốn còn lại 10,8 tỷ đồng thuộc về bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền. Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp năm 2025, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh không còn được ghi nhận trong danh sách thành viên góp vốn.

Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh được thành lập năm 2018. Đến tháng 4-2025, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Theo Amity, doanh nghiệp từng tham gia góp vốn tại Tami Natural Home nhưng quá trình hợp tác sớm kết thúc do định hướng và chủ trương kinh doanh giữa hai bên không phù hợp. Amity cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và rút khỏi Tami Natural Home trước khi vụ việc được cơ quan chức năng điều tra.

Amity cũng khẳng định nghệ sĩ Quyền Linh hiện không còn là đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Trước đó, ông từng xuất hiện trong một số hoạt động quảng bá của thương hiệu.

Chiều 25-9, nghệ sĩ Quyền Linh lên tiếng khẳng định ông không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn đang được đề cập trên mạng xã hội. Ông đồng thời đề nghị công chúng thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng và cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nếu có trường hợp sử dụng tên tuổi, hình ảnh của ông để đăng tải thông tin sai lệch.

Về vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, trong đó có bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác để sản xuất viên hoàn An Cung giả.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.