Để tạo nguồn cho Đảng

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Đảng bộ xã Triệu Cơ là gắn trách nhiệm tạo nguồn với từng tổ chức đảng. Cấp ủy, chi bộ phải nắm chắc địa bàn, lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú. Qua đó, nguồn phát triển Đảng được mở rộng, đồng thời giúp cấp ủy có thêm cơ sở đánh giá quá trình phấn đấu của quần chúng trước khi xem xét làm thủ tục kết nạp.

Theo Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Triệu Cơ Lê Thanh Sơn, từ thực tiễn cơ sở, việc nâng cao chất lượng tạo nguồn, phát triển đảng viên cần được thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, chi bộ. Trong đó, cần thường xuyên rà soát, quản lý nguồn quần chúng ưu tú; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và các đoàn thể trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực; đồng thời quan tâm phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng. Đối với các chi bộ nông thôn, trường học, việc tạo nguồn cần gắn với đặc thù, điều kiện thực tế, bảo đảm tính kế thừa và chất lượng đảng viên.

Chi bộ Trường THPT Vĩnh Định tổ chức lễ kết nạp “Đảng viên tuổi 18” năm 2026 - Ảnh: L.T.S

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Định Dương Mạnh Hùng cho biết, nhà trường gắn giáo dục tư tưởng, đạo đức với quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Qua đó, những học sinh có năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến được phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để tiếp tục phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với cách làm đó, năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kết nạp 33 đảng viên, đạt 127% kế hoạch. Trong đó, riêng mô hình “Đảng viên tuổi 18” tại Chi bộ Trường THPT Vĩnh Định có 17 đảng viên; 10 đảng viên thuộc độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chi bộ. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ xã Triệu Cơ kết nạp thêm 29 đảng viên, trong đó riêng mô hình “Đảng viên tuổi 18” tại Chi bộ Trường THPT Vĩnh Định có 13 đảng viên, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của xã có 14 đảng viên. Qua đó, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 908 đồng chí.

Bí thư Chi bộ thôn Bình Minh Trần Lương cho rằng, muốn có nguồn phát triển Đảng, cấp ủy chi bộ phải sâu sát cơ sở, chủ động phát hiện những người có phẩm chất, năng lực và tinh thần cống hiến. Để bảo đảm chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chi bộ giao chỉ tiêu cho các hội, đoàn thể chính trị, nhất là Đoàn Thanh niên, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét. Nhờ đó, thời gian qua, chi bộ thôn luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về phát triển đảng viên. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Chi bộ thôn Bình Minh đã kết nạp thêm 4 đảng viên mới.

Đáng chú ý, trên địa bàn thôn có 3 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi sau khi trở về địa phương sinh sống, làm việc đã tiếp tục phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, 2 người đã được kết nạp; trường hợp còn lại đang hoàn thành các thủ tục theo quy định để kết nạp trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Cơ Lê Hồng Sơn cho biết, kết quả phát triển đảng viên thời gian qua cho thấy việc chủ động tạo nguồn từ cơ sở đã giúp các chi bộ từng bước khắc phục tình trạng bị động về nguồn. Quan trọng hơn, quá trình phát hiện, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ và theo dõi quần chúng giúp cấp ủy đánh giá sát hơn phẩm chất, năng lực, ý thức phấn đấu và uy tín của từng trường hợp trước khi xem xét kết nạp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Cơ Lê Hồng Sơn, những đảng viên được kết nạp trong trường THPT, sau khi vào các trường đại học, cao đẳng tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện, tích cực đi đầu tham gia các phong trào của trường. Các quân nhân là đảng viên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, cũng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tham gia các phong trào và trở thành nguồn cán bộ cho thôn.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Triệu Cơ tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ trong công tác tạo nguồn; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn về nguồn; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú.

Cùng với mở rộng nguồn, cấp ủy xã đặc biệt quan tâm chất lượng, động cơ phấn đấu và quá trình rèn luyện của từng quần chúng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự tín nhiệm của tập thể làm cơ sở quan trọng để xem xét, giới thiệu kết nạp. Qua đó, công tác phát triển đảng viên từng bước đi vào chiều sâu, góp phần trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở.