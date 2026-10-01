Kéo dài thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu đến hết năm 2026

Cụ thể, Nghị quyết 43/2026/NQ-CP quy định tiếp tục áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo quy định tại Nghị quyết 25/2026/NQ-CP và Nghị định 72/2026/NĐ-CP kéo dài đến hết ngày 31-12-2026.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo biểu thuế hiện hành, thuế suất đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Chính phủ cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh, rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết 43/2026/NQ-CP để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1-10 kéo dài đến hết ngày 31-12-2026.