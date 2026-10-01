Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn 8 phiên

Phối cảnh dự án Kosy Lita Hà Nam của Kosy. Nguồn: Kosy

Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy đã giảm sàn liên tiếp trong 8 phiên (từ 21/9 – 30/9). Phiên sáng 1/10, mã này tiếp tục giảm hết biên độ, lùi về giá 15.800 đồng/cp – thấp nhất kể từ tháng 5/2019. Chỉ trong nửa cuối tháng 9 vừa qua, mã đã “bốc hơi” một nửa giá trị.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc giảm sàn liên tiếp trong 5 phiên (từ 21/9 đến 25/9), Kosy cho biết thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm, gây áp lực tâm lý bán lên nhà đầu tư. Bên cạnh đó là tình trạng thanh khoản thị trường suy giảm, nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, theo Kosy, một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin (cho vay ký quỹ) đối với cổ phiếu KOS. Động thái này làm gia tăng áp lực bán trên thị trường, khiến giá cổ phiếu giảm và gây áp lực lên thanh khoản của cổ phiếu.

Về tình hình nội tại, Kosy khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty, bao gồm đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án hiện vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch. Doanh nghiệp cũng không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu KOS.

Chủ tịch công ty vừa bán ra hơn 4 triệu cổ phiếu

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu KOS, ngày 30/9, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Kosy báo cáo đã bán thành công hơn 4,26 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 27/8 đến 24/9/2026. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu KOS do ông Cường nắm giữ còn hơn 72,3 triệu đơn vị, tương ứng 33,43% vốn điều lệ Kosy.

Ông Cường không bán hết 5 triệu cổ phiếu như đã đăng ký, với nguyên nhân là “do thị trường không thuận lợi, không đạt được thỏa thuận như dự kiến”.

Một giao dịch khác phát sinh trong giai đoạn cổ phiếu KOS biến động mạnh là của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy. Đây là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường và Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng - vợ ông Cường. Trước giao dịch, doanh nghiệp này sở hữu 10 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 4,62% vốn Kosy.

Trong thời gian từ ngày 24/9 đến 30/9, Đầu tư Địa ốc Kosy đã bán 22.300 cổ phiếu KOS theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống gần 9,98 triệu đơn vị, tương ứng 4,61% vốn Kosy.

Theo báo cáo kết quả giao dịch, giao dịch này là “bán giải chấp”.

Kosy được thành lập năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Bên cạnh các dự án khu đô thị, hệ sinh thái Kosy còn đầu tư thủy điện, điện gió và điện mặt trời, trong đó có nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1, công suất 40,5 MW. 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 723 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, gấp đôi mức gần 7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng; lần lượt tăng 18% và 531% so với năm 2025.