Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (RYG) nới hạn chót nộp tiền mua cổ phiếu khi giá phát hành cao hơn 22% thị giá

Nới thời gian nộp tiền khi giá phát hành chênh lệch lớn so với thị giá

Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (mã chứng khoán RYG) vừa công bố việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Lịch trình chuyển nhượng quyền mua được kéo dài thời hạn kết thúc từ ngày 6/10 sang ngày 9/10. Đồng thời, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được điều chỉnh mốc kết thúc từ ngày 9/10 dời sang ngày 14/10. Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải thích việc gia hạn này để tạo điều kiện thuận lợi và cho các cổ đông có thêm thời gian chuẩn bị nguồn lực thực hiện quyền.

Theo kế hoạch huy động vốn đã được phê duyệt, công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm 22,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2 chia 1. Mức giá chào bán được ấn định là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ khối lượng trên, doanh nghiệp sẽ thu về 225 tỷ đồng để phục vụ các kế hoạch tài chính đã đề ra.

Tuy nhiên, đợt huy động vốn này đang đối mặt với trở ngại lớn từ diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tính đến ngày 30/9, thị giá RYG chỉ giao dịch ở mức 8.200 đồng mỗi đơn vị. Như vậy, mức giá chào bán 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu đang cao hơn 22% so với giá thị trường. Khoảng chênh lệch này tạo ra một nghịch lý khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu trực tiếp trên sàn giao dịch sẽ có mức giá rẻ hơn hẳn so với việc nộp tiền thực hiện quyền mua từ đợt phát hành của công ty.

Áp lực đòn bẩy tài chính và kế hoạch thanh toán các khoản vay ngân hàng

Toàn bộ số tiền 225 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt phát hành sẽ được Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia phân bổ để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại hệ thống tổ chức tín dụng. Cụ thể, công ty sẽ dùng 52 tỷ đồng để trả nợ cho Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Chi nhánh Đồng Nai, 50 tỷ đồng thanh toán cho Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hoà. Phần còn lại bao gồm 58 tỷ đồng dùng để trả nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Gia Định và 65 tỷ đồng thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu trả nợ được triển khai khi sức ép đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp đang ngày càng phình to. Báo cáo tài chính tính tới ngày 30/6/2026 cho thấy tổng dư nợ vay của công ty đã tăng 5,9% so với thời điểm đầu năm. Mức tăng thêm 98,8 tỷ đồng đưa tổng quy mô nợ vay lên mức 1.770,3 tỷ đồng.

Khối lượng nợ vay khổng lồ này hiện tương đương 218,7% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đi sâu vào cơ cấu nợ, các khoản vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng áp đảo với 1.437,7 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn ghi nhận ở mức 332,6 tỷ đồng. Áp lực nợ ngắn hạn vượt xa vốn chủ sở hữu đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng bổ sung nguồn vốn mới để đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.