Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện 4 dịch vụ công của Đảng trên môi trường điện tử

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự và chỉ đạo tại điểm cầu Thành ủy. Cùng dự có cán bộ phụ trách đảng phí, chuyển sinh hoạt đảng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tại các điểm cầu có đại diện thường trực cấp ủy, cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan và bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức thực hiện 4 dịch vụ công của Đảng trên môi trường điện tử, gồm: Thu nộp đảng phí; chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, không phải công việc riêng của bộ phận chuyên môn. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại đơn vị mình.

Theo đồng chí, chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi được đưa vào công việc hằng ngày của cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu phải nắm chắc đơn vị mình đang ở đâu, còn vướng mắc gì, kết quả thực tế như thế nào, cần phối hợp với cơ quan nào để giải quyết; đồng thời phân công rõ đầu mối, trách nhiệm và lực lượng hỗ trợ, thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện những điều kiện cần thiết, nhất là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Nội dung còn thiếu, sai lệch phải được cập nhật kịp thời. Sau khi được hướng dẫn, các tổ chức đảng phải thực hiện ngay, thường xuyên và đúng quy định, với tinh thần: “Hướng dẫn đến đâu, thực hành đến đó; thực hành đến đâu, sử dụng đến đó”.

Một yêu cầu quan trọng được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh là tổ chức thực hiện phải thống nhất, đúng quy định, không phát sinh thêm thủ tục. Các đơn vị không tự đặt thêm yêu cầu, giấy tờ hoặc khâu trung gian không cần thiết; chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc để được xử lý, không để kéo dài hoặc chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường phối hợp, lấy kết quả chung làm mục tiêu; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để một khó khăn nhỏ trở thành điểm nghẽn của cả quá trình. Việc triển khai 4 dịch vụ công phải hình thành quy trình thống nhất, liên thông, thông suốt từ Thành ủy đến cơ sở, từ cấp ủy đến chi bộ và từng đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương cũng yêu cầu các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra hiệu quả thực tế: Cán bộ có thực sự sử dụng hệ thống hay không; công việc có được xử lý trên môi trường điện tử; quy trình có được thực hiện đúng, thống nhất; thời gian, chất lượng giải quyết công việc có được cải thiện và những khó khăn có được tháo gỡ kịp thời hay không. Lấy kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực tế làm thước đo là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số.

Đối với cán bộ, đảng viên cao tuổi, ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế về công nghệ, đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ. Mục tiêu không phải tạo thêm áp lực cho cơ sở mà giúp cán bộ, đảng viên thực hiện được, thực hiện đúng và từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử. Đồng thời, phải chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, quản lý tài khoản và dữ liệu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 52-KH/TU và Công văn số 2005-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy với tinh thần: Đã được hướng dẫn thì phải tổ chức thực hiện; đã thực hiện thì phải thực hiện đúng; đã có hệ thống thì phải sử dụng thực chất; nơi nào khó khăn phải được hỗ trợ; vấn đề phát sinh phải được phản ánh, xử lý kịp thời; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại đơn vị mình.

Cán bộ Viễn thông Bắc Ninh hướng dẫn nghiệp vụ cho các đại biểu.

Thành phố phấn đấu hoàn thành đầy đủ các nội dung triển khai giai đoạn 2, từ ngày 1/7 đến ngày 30/11/2026, báo cáo kết quả theo yêu cầu trước ngày 30/11. Trong đó, thủ tục thu, nộp đảng phí trên hệ thống bắt đầu thực hiện từ kỳ tháng 10/2026; việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú được thực hiện vào dịp cuối năm 2026. Từ tháng 12/2026, cả 4 thủ tục hành chính của Đảng được thực hiện đồng bộ trên môi trường điện tử.

Tại hội nghị, cán bộ Viễn thông Bắc Ninh hướng dẫn quản trị, sử dụng 4 dịch vụ công; tập trung vào quy trình, thao tác trên hệ thống và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình vận hành. Các đại biểu trao đổi, nêu khó khăn, tình huống phát sinh để được hướng dẫn, giải đáp.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hướng dẫn lại cho cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung tập huấn được chuyển hóa thành việc làm cụ thể; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc. Viễn thông Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan duy trì đầu mối hỗ trợ, bảo đảm quá trình vận hành không bị gián đoạn.