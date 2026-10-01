Lâm Thượng tăng tốc sản xuất vụ đông, bảo đảm khung thời vụ

Theo kế hoạch, xã tập trung phát triển các nhóm cây trồng có giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ như ngô, dưa chuột, khoai lang, rau, đậu; đồng thời, khuyến khích mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lâm Thượng hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ngô đông.

Đến ngày 30/9, người dân trên địa bàn đã trồng 57 ha ngô, đạt 20% kế hoạch; 10 ha khoai lang 10, đạt 20%; 35 ha rau màu 35, đạt 36% kế hoạch.

Riêng dưa chuột, người dân đã làm đất khoảng 5 ha, đạt 82% diện tích đăng ký. Một số diện tích đã xuống giống sinh trưởng, phát triển tốt, cơ bản bảo đảm mật độ và yêu cầu kỹ thuật.

Để bảo đảm thời vụ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với các thôn hướng dẫn người dân chủ động bố trí diện tích, nhân lực và thời gian gieo trồng. Cụ thể, đối với ngô nếp, ngô ngọt, thời gian gieo trồng cần hoàn thành trước ngày 20/10; ngô tẻ lấy hạt trước ngày 10/10 và ngô bầu trước ngày 5/10; khoai lang cần hoàn thành gieo trồng trước ngày 10/10; dưa chuột dự kiến gieo trồng từ ngày 7 - 15/10.

Người dân xã Lâm Thượng làm đất trồng cây vụ đông.

Cùng với đẩy nhanh gieo trồng, xã tăng cường hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân cân đối, theo dõi và phòng trừ sâu bệnh; chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng trước diễn biến bất lợi của thời tiết.

Các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tập trung nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành diện tích cây vụ đông theo kế hoạch.