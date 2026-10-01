Cổ phiếu F88 liên tục lao dốc: Điều gì đang xảy ra?

Giá cổ phiếu liên tục suy yếu, vùng 50.000 đồng bị xuyên thủng

Theo hình ảnh bảng giá ghi nhận ngay sau thời gian mở cửa thị trường ngày 1/10, F88 (UPCoM: F88) đã có lúc nhúng xuống mức 49.000 đồng/cổ phiếu, giảm 3.200 đồng so với giá tham chiếu. Diễn biến này nối dài chuỗi phiên điều chỉnh mạnh của cổ phiếu trong suốt từ tháng 9/2026.

Theo dữ liệu giao dịch lịch sử, F88 đóng cửa phiên 3/9 ở mức 64.400 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 30/9, thị giá đã giảm hơn 20 % chỉ trong chưa đầy một tháng.

Nếu lấy mức giá 49.000 - 49.500 đồng ghi nhận sáng 1/10 so với vùng 66.800 đồng cuối tháng 8, cổ phiếu đã mất khoảng 25,9% giá trị.

Đáng chú ý, áp lực bán xuất hiện liên tiếp trong nhiều phiên, thay vì chỉ tập trung ở một phiên điều chỉnh riêng lẻ. Trong phiên 24/9, F88 giảm 5,57%; ngày 25/9 tiếp tục giảm 4,37% và ngày 30/9 giảm thêm 6,04%, theo dữ liệu lịch sử giao dịch.

Và tại mức giá 49.500 đồng/cổ phiếu ghi nhận đầu phiên sáng ngày 1/10, thị giá F88 đã thấp hơn 21.500 đồng, tương đương khoảng 30,3% so với giá chào bán 71.000 đồng. Đây là sự sụt giảm rất lớn đối với những nhà đầu tư tham gia đợt chào bán ở mức giá 71.000 đồng.

Một điểm giao dịch của F88.

Chuỗi giảm sâu cho thấy tâm lý thị trường đối với cổ phiếu đang thay đổi đáng kể. Mốc 50.000 đồng vốn là ngưỡng giá được nhiều nhà đầu tư quan sát đã không còn giữ được vai trò hỗ trợ trong diễn biến đầu phiên 1/10.

Đáng chú ý, F88 đang có kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu F88 từ UPCoM sang niêm yết tại HoSE, Nghị quyết triển khai kế hoạch này được F88 công bố ngày 28/9. Việc chuyển sàn có thể mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư rộng hơn, đồng thời đặt doanh nghiệp trước những yêu cầu về công bố thông tin và tiêu chuẩn niêm yết tương ứng. Dù vậy, tác động thực tế đến thị giá còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, điều kiện thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, khi cổ phiếu liên tục giảm sâu, các thông tin liên quan đến lượng cổ phiếu lưu hành, giao dịch của cổ đông nội bộ và kế hoạch chuyển sàn có thể trở thành những yếu tố được thị trường theo dõi sát sao.

Điểm đáng chú ý là diễn biến tiêu cực của thị giá đang trái chiều với những thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh của F88.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế sơ bộ 6 tháng đầu năm của F88 đạt 688 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo F88 đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.510 tỷ đồng, tăng 66%.

Doanh nghiệp cho biết triển vọng tăng trưởng được hỗ trợ bởi dư nợ cho vay gia tăng, hiệu suất hoạt động của các chi nhánh cải thiện và chi phí vốn thấp hơn sau đợt huy động vốn.

Những con số trên cho thấy đà giảm của cổ phiếu không thể được giải thích đơn giản bằng nhận định rằng hoạt động kinh doanh đang suy yếu. Thay vào đó, thị trường có thể đang phản ánh những yếu tố khác như mức định giá trước đó, kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai, rủi ro đặc thù của hoạt động cho vay cầm cố hoặc nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Bài toán định giá và chất lượng tăng trưởng

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho vay cầm cố như F88, tăng trưởng lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để đánh giá toàn diện sức hấp dẫn của cổ phiếu. Nhà đầu tư cần quan tâm đồng thời đến chất lượng dư nợ, khả năng thu hồi nợ, chi phí vốn, chi phí dự phòng và mức độ bền vững của biên lợi nhuận.

Theo phân tích của Vietcap, F88 định hướng tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay, đồng thời phát triển các mảng bảo hiểm và dịch vụ liên quan. Báo cáo cũng đề cập đến mục tiêu cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm chi phí vốn trong trung hạn.

Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ triển vọng lợi nhuận. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng cao cũng cần được đặt trong tương quan với quy mô vốn, khả năng quản trị rủi ro và mức giá mà nhà đầu tư đang trả cho mỗi đồng lợi nhuận.

Khi thị giá giảm mạnh, câu hỏi quan trọng không chỉ là cổ phiếu đã rẻ hơn bao nhiêu mà còn là mức định giá hiện tại đã phản ánh đầy đủ những rủi ro có thể phát sinh hay chưa.

Về diễn biến thị trường, vùng 49.000–50.000 đồng đang trở thành khu vực cần quan sát đối với nhà đầu tư sau khi F88 lùi xuống dưới ngưỡng 50.000 đồng trong phiên sáng 1/10.

Có ba vấn đề đáng chú ý. Thứ nhất là khả năng giữ vùng giá 49.000–50.000 đồng: Nếu lực cầu xuất hiện và giá ổn định, thị trường có thể hình thành một vùng cân bằng ngắn hạn. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, rủi ro giảm sâu hơn vẫn hiện hữu.

Thứ hai, thanh khoản trong các phiên giảm: Khối lượng giao dịch tăng mạnh khi giá giảm có thể phản ánh hoạt động bán quyết liệt; trong khi thanh khoản suy yếu có thể cho thấy cả bên mua lẫn bên bán đang thận trọng. Cần xem xét đồng thời diễn biến giá và khối lượng.

Thứ ba, thông tin doanh nghiệp: Tiến độ chuyển sàn, kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT và các báo cáo tài chính tiếp theo sẽ cung cấp thêm dữ liệu để đánh giá cung cầu cũng như triển vọng kinh doanh.

Theo một nhà phân tích, việc F88 giảm về quanh 49.000–50.000 đồng/cổ phiếu cho thấy áp lực điều chỉnh đang rất lớn. Đà giảm diễn ra trong khi doanh nghiệp công bố những mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đáng kể, khiến diễn biến thị giá trở thành một nghịch lý đáng chú ý.

Trong ngắn hạn, cung cầu và tâm lý thị trường có thể tiếp tục chi phối biến động cổ phiếu. Về trung hạn, khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh, kiểm soát chất lượng tín dụng và chuyển hóa tăng trưởng thành lợi nhuận bền vững sẽ là những yếu tố quan trọng để nhà đầu tư đánh giá lại doanh nghiệp.

Điều cần phân biệt là giá cổ phiếu đang giảm mạnh không đồng nghĩa hoạt động kinh doanh chắc chắn xấu đi; ngược lại, lợi nhuận tăng trưởng cao cũng không bảo đảm thị giá sẽ sớm phục hồi. Diễn biến tiếp theo của F88 sẽ phụ thuộc vào cả kết quả kinh doanh thực tế, mức định giá và sự thay đổi trong cung cầu trên thị trường.