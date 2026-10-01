Nam Trà My thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 169% dự toán

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Trà My chủ trì hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm. Ảnh: TRUNG LÊ

Trong 9 tháng qua, Đảng ủy xã Nam Trà My tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; trong đó công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Địa phương bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 114 quần chúng ưu tú, kết nạp 14 đảng viên mới và công nhận chính thức 14 đảng viên dự bị. Toàn Đảng bộ hiện có 21 chi bộ trực thuộc và 1 chi bộ cơ sở với tổng số 527 đảng viên.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tiếp nhận 3.760 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 94,89%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,73%. Xã hoàn thành đúng và trước hạn 34/37 nhiệm vụ do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao (đạt 91,89%); tỷ lệ xử lý văn bản đến trên môi trường điện tử đạt 100%.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đến hết tháng 9/2026 đạt hơn 323,7 tỷ đồng, bằng 169,36% dự toán thành phố giao.

Lãnh đạo xã Nam Trà My kiểm tra thực tế, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: TRUNG LÊ

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động thực hiện 5 công trình dân sinh, huy động hơn 356 ngày công tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và vận chuyển vật liệu. Qua đó, địa phương hoàn thành 44 nhà Đại đoàn kết và 29 nhà vệ sinh công cộng, với tổng kinh phí gần 2,56 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội hóa và hỗ trợ hợp pháp.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm. Trong tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 142,05 tỷ đồng, đến hết tháng 9 xã mới giải ngân hơn 78,53 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được địa phương xác định cần tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong những tháng cuối năm.