Mỹ: Khu vực tư nhân tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 9

Theo báo cáo của công ty xử lý bảng lương ADP công bố ngày 30/9, hoạt động tuyển dụng của khu vực tư nhân Mỹ tăng trở lại trong tháng 9 sau một thời gian ngắn chững lại, cho thấy thêm dấu hiệu thị trường lao động Mỹ đã ổn định.

Nhân viên thanh toán cho khách hàng tại một siêu thị ở trung tâm Washington, D.C., Mỹ, ngày 29/9/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

ADP cho biết số việc làm tại các doanh nghiệp tăng 90.000 trong tháng 9, cao hơn mức 36.000 của tháng 8 sau khi được điều chỉnh giảm và vượt mức dự báo đồng thuận 68.000 của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.

Báo cáo cũng cho thấy sự cân bằng tương đối giữa các nhóm ngành: các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tạo thêm 59.000 việc làm, trong khi các nhà sản xuất hàng hóa tạo thêm 31.000 việc làm.

Mức lương cơ bản tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng tiền lương tăng 4,7%.

Nela Richardson, chuyên gia kinh tế trưởng của ADP, nhận định “đây là một báo cáo mạnh. Sau 3 tháng tăng trưởng chậm lại, hoạt động tạo việc làm đã phục hồi và tăng trưởng tiền lương vẫn vững.”

Công nhân đang sửa chữa một tuyến phố ở trung tâm Washington, D.C., Mỹ, ngày 29/9/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Các lĩnh vực giáo dục và dịch vụ y tế dẫn đầu về tạo việc làm, với 55.000 việc làm mới. Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận tăng trưởng gồm dịch vụ giải trí và khách sạn (22.000), sản xuất (17.000) và xây dựng (15.000).

Một số ngành ghi nhận số việc làm giảm, trong đó có hoạt động tài chính (giảm 16.000), dịch vụ chuyên môn và kinh doanh (giảm 11.000), cùng ngành khai khoáng và tài nguyên thiên nhiên (giảm 1.000).

Phần lớn mức tăng việc làm đến từ khu vực Đông Bắc, với 56.000 việc làm mới. Xét theo quy mô doanh nghiệp, các công ty có từ 50 đến 499 lao động tạo thêm 54.000 việc làm.

Nhìn chung, báo cáo góp phần củng cố nhận định của nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng thị trường lao động về cơ bản vẫn vững sau những lo ngại về tăng trưởng kinh tế trong năm 2025. Các nhà hoạch định chính sách hiện cho rằng rủi ro lớn hơn đối với chính sách tiền tệ là tình trạng lạm phát kéo dài, yếu tố đã khiến các quan chức ngân hàng trung ương tăng lãi suất cho vay chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm hồi đầu tháng 9.

Công nhân vận hành máy xúc đổ cát san lấp mặt bằng sau thi công tại một công trường ở trung tâm Washington, D.C., Mỹ, ngày 25/9/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Số liệu của ADP được công bố trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Cục Thống kê Lao động Mỹ, dự kiến công bố vào 2/10. Theo dự báo đồng thuận của Phố Wall, số việc làm phi nông nghiệp sẽ tăng 84.000 trong tháng 9, giảm so với mức tăng 162.000 của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo duy trì ở mức 4,1%.