Kinh tế Mỹ vẫn đứng vững trước 'cơn gió ngược' từ xung đột với Iran

Kinh tế Mỹ trong quý II/2026 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. (Nguồn: Getty Images)

Theo thông báo từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA), trong lần ước tính thứ ba về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2026 công bố ngày 30/9, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái - mức điều chỉnh tăng so với ước tính ban đầu là 1,5%.

Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ở mức 2,5% trong quý I/2026.

BEA đã điều chỉnh dữ liệu GDP từ năm 2021 trở lại đây để phản ánh các thông tin cập nhật.

Các số liệu tăng trưởng cho thấy, nền kinh tế vẫn đứng vững trước những “cơn gió ngược” từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran; nhờ các doanh nghiệp tích cực đầu tư vào AI cùng các khoản hoàn thuế hào phóng từ đạo luật thuế năm 2025 giúp hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng.

Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng - vốn chiếm hơn 2/3 quy mô nền kinh tế - đã tăng 3,8% trong quý II/2026, mức điều chỉnh tăng so với con số 3,4% được báo cáo trước đó. Mức tăng trưởng chi tiêu trong quý I/2026 là 0,7%.

Nhưng ngay cả khi người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu, ngân sách của các hộ gia đình đang ngày càng chịu áp lực từ lạm phát cao hơn, đặc biệt là giá xăng.

Một cuộc khảo sát từ Conference Board công bố hôm 29/9 cho thấy, niềm tin tiêu dùng đã lao dốc xuống mức thấp nhất trong gần 12 năm rưỡi vào tháng 9.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, tốc độ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ dường như vẫn tiếp diễn trong quý III, nhờ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán do làn sóng AI thúc đẩy, cũng như việc các hộ gia đình sử dụng tiền tiết kiệm và giảm tỷ lệ tiết kiệm. Chi tiêu của doanh nghiệp cho máy móc thiết bị vẫn duy trì mức tăng trưởng hai con số.

Doanh số bán hàng cuối cùng cho người mua trong nước (không bao gồm thương mại, hàng tồn kho và chi tiêu chính phủ) đã tăng 4,6% trong quý II/2026. Con số này đã được điều chỉnh tăng so với mức tăng trưởng 4,2% được báo cáo trước đó. Chỉ số đo lường nhu cầu nội địa này đã tăng 1,8% trong quý I/2026, mức điều chỉnh tăng so với con số 1,7% được công bố trước đó.

Xét trên khía cạnh thu nhập, nền kinh tế đã tăng trưởng ở mức 2,6% - mức điều chỉnh tăng so với ước tính ban đầu là 2,2% - phản ánh lợi nhuận doanh nghiệp ở mức cao. Tổng thu nhập quốc nội (GDI) đã tăng 2,5% trong quý I.

Chỉ số trung bình giữa GDP và GDI - còn được gọi là tổng thu nhập nội địa và được xem là thước đo chính xác hơn về hoạt động kinh tế - đã tăng 2,4% trong quý II, điều chỉnh tăng so với mức 1,8% trước đó. Trong quý I/2026, chỉ số này tăng ở mức 2,5%.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tháng này đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm lên 3,75-4% nhằm kiềm chế lạm phát.