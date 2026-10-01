Tập đoàn Thiên Long (TLG) chuẩn bị sáp nhập, Kokuyo rót 4.460 tỷ đồng vào pháp nhân trung gian

Đẩy nhanh lộ trình thâu tóm 65% cổ phần thông qua pháp nhân Singapore

Hội đồng quản trị Kokuyo vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch tăng vốn đầu tư vào Synergy Investing ASIA Pte. Ltd. Đây là doanh nghiệp do Kokuyo sở hữu 100% vốn, được giao nhiệm vụ thực thi kế hoạch mua lại 65% cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán TLG niêm yết trên sàn HoSE). Theo nghị quyết mới nhất, Kokuyo sẽ giải ngân 28 tỷ Yên, tương đương khoảng 4.460 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi ngày 01/10. Con số này nhỉnh hơn đôi chút so với mức dự toán 27,6 tỷ Yên được công bố trước đó.

Pháp nhân Synergy Investing ASIA được thành lập vào ngày 15/12/2025 tại thị trường Singapore. Hiện tại, công ty này chỉ ghi nhận số vốn 1 đô la Singapore. Sau khi hoàn tất đợt rót vốn 28 tỷ Yên, quy mô vốn của Synergy Investing ASIA sẽ vượt mức 10% tổng vốn của tập đoàn mẹ. Sự gia tăng quy mô đưa pháp nhân tại Singapore trở thành công ty con trọng yếu của Kokuyo, giữ vai trò hạt nhân trong thương vụ mua bán sáp nhập tại thị trường Việt Nam.

Thương vụ thâu tóm được thiết kế thành hai bước giao dịch cụ thể. Ở bước đầu tiên, Kokuyo sẽ tiến hành nhận chuyển nhượng 46,8% cổ phần từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh. Ngay sau đó, tập đoàn Nhật Bản sẽ thực hiện thủ tục chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần trên thị trường chứng khoán. Quá trình này giúp Kokuyo nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Thiên Long lên mức tối đa 65%. Quyết định rót vốn được xúc tiến khẩn trương ngay sau khi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ban hành văn bản chấp thuận cho Kokuyo mua cổ phần chi phối tại Thiên Long kèm theo một số điều kiện quản lý.

Khai thác chéo lợi thế hệ thống phân phối và năng lực quản trị

Kokuyo được biết đến là một trong những tập đoàn Nhật Bản có lịch sử hoạt động trên 100 năm. Các mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp này bao gồm sản xuất văn phòng phẩm, thiết kế nội thất văn phòng và cung cấp giải pháp không gian làm việc. Đối với chiến lược dài hạn, tập đoàn xác định việc mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Mục tiêu xuyên suốt của Kokuyo là vươn lên vị trí dẫn đầu tại thị trường châu Á vào năm 2030, việc nắm quyền chi phối một doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam được xem là mảnh ghép thiết yếu.

Về phía doanh nghiệp trong nước, ban lãnh đạo Tập đoàn Thiên Long đánh giá sự kết hợp với đối tác Nhật Bản mang lại nhiều lợi ích về mặt vận hành. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng tối đa năng lực phát triển sản phẩm, kỹ năng tiếp thị chuyên nghiệp cũng như trình độ quản trị danh mục hàng hóa từ tổ chức quốc tế. Những kinh nghiệm tích lũy từ một tập đoàn có tuổi đời hàng thế kỷ sẽ hỗ trợ Thiên Long nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Đối với Kokuyo, việc sở hữu Tập đoàn Thiên Long mang lại lợi thế tiếp cận ngay lập tức hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất đã được đầu tư bài bản. Tập đoàn Nhật Bản sẽ được khai thác trực tiếp mạng lưới phân phối rộng khắp của Thiên Long tại Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc để Kokuyo đưa các sản phẩm của mình tiếp cận người tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí sản xuất và phân phối trong quá trình mở rộng tại thị trường Đông Nam Á.