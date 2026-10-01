Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW (ngày 18/3/2019) của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 25/12/2025 về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng bộ Công ty cổ phần Đường bộ 232 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Toàn tỉnh hiện có 1.878 doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng, thương mại, dịch vụ và y tế tư nhân, trong đó, có 104 tổ chức Đảng với 1.678 đảng viên. Các đảng viên không chỉ là những người giữ vững lập trường chính trị, mà còn là tấm gương để đồng nghiệp noi theo trong công việc. Những đảng viên là quản lý, tổ trưởng, giám đốc… không chỉ lãnh đạo về hành chính mà còn có tầm ảnh hưởng trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ, bảo vệ quyền lợi người lao động, thực hiện đúng chính sách, pháp luật.

Đảng bộ Công ty cổ phần Đường bộ 232 hiện có 51 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ 232 khẳng định: Tổ chức đảng trong doanh nghiệp là một “bộ não” vững vàng về tư tưởng. Các đảng viên trong doanh nghiệp đều phát huy vai trò tiền phong, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong các lĩnh vực công tác, khẳng định chức năng, nhiệm vụ, vai trò hạt nhân chính trị của doanh nghiệp. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ công ty luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, tăng cường tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên công ty, nhất là lực lượng trẻ hiểu rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để mọi người tích cực cống hiến vì sự phát triển chung của đơn vị. Để tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng bộ đã giao chỉ tiêu cho từng Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch năm, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, góp phần nâng cao tinh thần tự nguyện và ý chí phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên trong cán bộ và người lao động công ty. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ kết nạp 5 đảng viên, đến hết nhiệm kỳ đã kết nạp được 7 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; mục tiêu năm 2030, Đảng bộ phấn đấu kết nạp thêm 5 đảng viên mới.

Theo ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ, trước đây, nhiều chủ doanh nghiệp e ngại việc có tổ chức đảng sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh tại những doanh nghiệp có chi bộ hoạt động tốt như: Công ty cổ phần Giấy An Hòa, Công ty cổ phần lâm sản, khoáng sản Tuyên Quang, Công ty cổ phần đường bộ 232,… đều cho thấy sự ổn định nhân sự, hiệu quả sản xuất và uy tín được nâng lên.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động chi bộ do số lượng đảng viên ít, điều kiện sản xuất phân tán hoặc nhận thức của một số chủ doanh nghiệp chưa đầy đủ về vai trò của tổ chức Đảng. Điều này đòi hỏi cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt Đảng, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trọng, Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang cho biết, bản thân vinh dự được kết nạp Đảng từ tháng 3-2026 và vừa kết thúc khóa học dành cho đảng viên mới. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng, đồng chí luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt từ đơn vị công tác cũng như đảng ủy cấp trên từ việc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đến hướng dẫn quần chúng ưu tú viết lý lịch đảng viên… Khi trở thành đảng viên là một vinh dự hết sức lớn lao và đồng chí thấy rằng mình sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đảng viên cùng với Chi bộ, doanh nghiệp đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu mới phấn đấu thi đua nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm để doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.

Thực tiễn ở Tuyên Quang cho thấy, khi tổ chức Đảng thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, doanh nghiệp không chỉ ổn định sản xuất, kinh doanh, mà còn xây dựng được văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của địa phương.