Để luật thực sự đi vào cuộc sống

Thực hiện Kế hoạch của CATP về tổ chức Hội thảo liên quan các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, CATPHCM phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội thảo "Thực tiễn thi hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI". Tham dự Hội thảo có các Đại biểu Quốc hội, gồm: Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành... và hơn 60 đại biểu khách mời tham dự.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và ông Võ Hoàng Ngân đồng chủ trì Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết theo chương trình, Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026) với 7 dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, bao gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và Xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: "Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để lực lượng Công an Nhân dân chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự; triển khai hiệu quả các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Đại diện VKSND TPHCM thu hút Hội thảo với nhiều đóng góp rất "nóng"

Nhiều đóng góp tâm huyết từ các lãnh đạo phòng nghiệp vụ CATP

Các đại biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết từ thực tiễn cơ sở, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và sự cần thiết ban hành 7 dự án luật. Qua đó, các đại biểu đều đồng tình, ủng hộ sự cần thiết ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trong thời gian tới, để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân đối với các dự án luật, Hội thảo cũng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin trên các phương tiện truyền thông để người dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các dự án luật đối với đời sống xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời tiếp tục tiếp thu lắng nghe ý kiến phản ánh và góp ý của Nhân dân để luật khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống.

"Hội thảo đã ghi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý giá, có giá trị từ các đại biểu. Đây là đòn bẩy sắp tới để luật đi vào cuộc sống, rất nhiều ý kiến tâm huyết, chúng tôi thu thập tất cả các ý kiến để chuyển đến kỳ họp Quộc hội lần này" - ông Võ Hoàng Ngân chia sẻ.