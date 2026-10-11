Tăng cường hợp tác tư pháp giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc

Dự buổi đón tiếp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Công Thanh- Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Văn Tiến- Phó Chánh án, Thẩm phán TAND tối cao Việt Nam; đồng chí Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng, TAND tối cao Việt Nam, TAND TP Đà Nẵng vui mừng đón tiếp đồng chí Trương Quân- Chánh án TAND tối cao Trung Quốc, cùng Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao Trung Quốc đến thăm TAND TP Đà Nẵng.

Thông tin tại buổi đón tiếp, đồng chí Nguyễn Chí Công- Chánh án TAND TP Đà Nẵng cho biết, TAND thành phố là cơ quan thực hiện quyền tư pháp trên địa bàn, với tổ chức bộ máy gồm TAND thành phố và 12 Tòa án sơ thẩm khu vực, trong đó có một Tòa án sơ thẩm khu vực có thẩm quyền rộng.

Xác định công tác xét xử, thực hiện quyền tư pháp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, TAND hai cấp TP Đà Nẵng không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bình quân mỗi năm, đơn vị thụ lý, giải quyết khoảng 30.000 vụ việc.

Đồng chí Trương Quân- Chánh án TAND tối cao Trung Quốc cùng Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao Trung Quốc tham quan TAND TP Đà Nẵng.

Cùng với việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, TAND thành phố chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Đơn vị đồng thời đẩy mạnh nâng cao chất lượng tranh tụng, tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp và các cơ quan liên quan, bảo đảm các phán quyết của tòa án khách quan, công bằng, đúng pháp luật; đáp ứng yêu cầu bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển thành phố.

Đặc biệt, cải cách tư pháp và chuyển đổi số được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực thi công lý. Trong đó, TAND TP Đà Nẵng quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện mô hình Tòa án điện tử, hướng tới xây dựng Tòa án số, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi tiếp đón đồng chí Trương Quân, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc cùng Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao Trung Quốc.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Công, trong bối cảnh hoạt động tư pháp đứng trước nhiều yêu cầu mới và những thách thức phi truyền thống, việc tăng cường giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ những nền tư pháp tiến bộ như Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của TAND thành phố.

Thông tin về kế hoạch hợp tác sắp tới, đồng chí Nguyễn Chí Công cho biết, từ ngày 20 đến 25-10, theo lời mời của TAND tỉnh Quảng Đông và được sự cho phép của TAND tối cao Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng tham dự Diễn đàn Tư pháp trong lĩnh vực thương mại giữa Quảng Đông và các thành phố kết nghĩa trong khối ASEAN; đồng thời thăm, học tập kinh nghiệm về xây dựng Tòa án số, Tòa án thông minh.

Đây là dịp để TAND TP Đà Nẵng gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan tòa án Trung Quốc, đặc biệt là TAND tỉnh Quảng Đông.

Đồng chí Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trương Quân, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Chí Công bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung, giữa ngành Tòa án hai nước nói riêng, tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp trên tinh thần “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và phương châm “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Đồng chí Trương Quân- Chánh án TAND tối cao Trung Quốc, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của lãnh đạo TP Đà Nẵng, TAND tối cao Việt Nam và TAND TP Đà Nẵng; đồng thời khẳng định, hợp tác tư pháp có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

“Thời gian qua, hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trong chuyến công tác, tôi đã tham quan nhiều địa điểm tại TP Đà Nẵng, trực tiếp cảm nhận sự phát triển năng động của thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, đồng chí Trương Quân chia sẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo đồng chí Trương Quân, trong bối cảnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển, ngành tư pháp hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò tích cực trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.

Qua đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định và lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến thăm của đồng chí Trương Quân- Chánh án TAND tối cao Trung Quốc cùng Đoàn đại biểu cấp cao TAND tối cao Trung Quốc tại TAND TP Đà Nẵng là dịp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa ngành Tòa án hai nước, mở ra thêm cơ hội hợp tác trong cải cách tư pháp, chuyển đổi số và xây dựng Tòa án hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.