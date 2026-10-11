Indonesia: Sơ tán hàng trăm người do lũ lụt

Ngập lụt do mưa lớn tại khu vực Denpasar, Bali, Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết nước lũ vẫn nhấn chìm một số khu dân cư, ảnh hưởng đến 6 khu vực với khoảng 225 hộ gia đình, gần 500 người. Riêng tại tiểu khu Kuranji, gần 700 người phải sơ tán, tạm trú tại các lều tạm, nhà dân và cơ sở tôn giáo.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang phối hợp sơ tán người dân, cung cấp lương thực và vật dụng thiết yếu, đồng thời chuẩn bị các điểm hỗ trợ y tế. Cảnh sát Tây Sumatra đã huy động hàng trăm nhân lực, phối hợp với quân đội, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các tình nguyện viên triển khai ứng phó tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến lũ lụt, đánh giá nhu cầu cứu trợ và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.