Để làm chủ lòng biển

Tàu 831 Trung đoàn 196 phối hợp hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Trung đoàn 196 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên các hướng biển chiến lược. Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 196 không ngừng đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện.

Tại lớp đào tạo cán bộ, nhân viên tàu ngầm Khóa 2 của Trung đoàn, các học viên không chỉ được tiếp nhận những kiến thức chuyên ngành mà còn chủ động thảo luận, đặt câu hỏi, cùng nhau trả lời hay đề xuất những ý tưởng mới xoay quanh nội dung bài giảng. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Công Phước, Nhân viên thông tin, Khóa 2 tàu ngầm, Trung đoàn 196 cho biết: “Chúng tôi được trang bị hệ thống kiến thức chuyên ngành chuyên sâu từ lý thuyết đến thực hành làm cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc trao đổi, thảo luận giúp cán bộ, nhân viên hiểu rõ tính năng cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình khai thác sử dụng trang bị vũ khí hiện đại được biên chế tại đơn vị”.

Trung tâm Huấn luyện thực hành đấu tranh bảo vệ sức sống tàu là nơi huấn luyện thực hành cho cán bộ, nhân viên tàu ngầm các nội dung chống cháy, chống chìm và thoát hiểm. Phụ trách Trung tâm, Trung tá Bùi Văn Minh Đức, Trợ lý Hàng hải, Ban Tham mưu, Trung đoàn 196 chia sẻ: “Tại Trung tâm, chúng tôi tái hiện các tình huống cháy nổ, các lỗ thủng trong khoang tàu và các tình huống thoát hiểm từ tàu ngầm. Chúng tôi đưa bộ đội vào huấn luyện, thực hành đấu tranh bảo vệ sức sống tàu ở các khoang với các nhiệm vụ khác nhau giúp cho thủy thủ tàu ngầm làm quen, xử trí tốt các tình huống có thể xảy ra khi tàu làm nhiệm vụ trên biển”.

Trung đoàn tổ chức huấn luyện cho bộ đội từ thấp đến cao, từ cơ bản đến chuyên sâu; phát huy tốt việc tự học, tự nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tiễn nhằm khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Thượng tá Vũ Quảng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 196 cho biết: “Chúng tôi tăng cường công tác huấn luyện trong các điều kiện thời tiết phức tạp, Từ huấn luyện ban ngày đến huấn luyện trong đêm tối, sóng gió và môi trường đặc biệt dưới lòng biển sâu, tất cả đều hướng tới một mục tiêu: làm chủ con tàu, làm chủ vũ khí và làm chủ mọi tình huống”.

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Trung đoàn đã tập trung huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ đi độc lập đến phối hợp hiệp đồng; xây dựng và triển khai nghiêm các kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện phù hợp đặc thù của lực lượng tàu ngầm. Nhờ vậy, trình độ chỉ huy, khả năng phối hợp, bản lĩnh của cán bộ, thủy thủ được nâng cao; Trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các đợt diễn tập, huấn luyện hiệp đồng và cơ động dài ngày trên biển; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Cán bộ, thủy thủ tàu ngầm thường xuyên làm việc trong môi trường đặc biệt khắc nghiệt. Những chuyến hải trình dài ngày dưới lòng biển, không gian sinh hoạt chật hẹp, cường độ lao động cao, sự cách biệt với đất liền cùng áp lực tâm lý thường xuyên đặt ra yêu cầu rất cao về sức chịu đựng. Trung đoàn tăng cường các nội dung huấn luyện thể lực, các nội dung huấn luyện bổ trợ giúp bộ đội tăng cường sức bền thể lực, sự dẻo dai và sức chịu đựng sóng gió, hỗ trợ cho quá trình huấn luyện.

Thượng tá Vũ Quảng khẳng định: “Trung đoàn luôn xác định huấn luyện giỏi là kết quả của một chuỗi quá trình. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã làm chủ vững chắc các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Trên mặt biển mênh mông, những đoàn tàu ngày đêm vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền của đất nước. Nhưng dưới những con sóng ấy còn có một trận tuyến đặc biệt, trận tuyến của những người lính tàu ngầm Trung đoàn 196. Những người đang ngày đêm hiến dâng sức trẻ góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc từ nơi sâu thẳm Biển Đông.