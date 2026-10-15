Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 6 gợi mở phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội

Sáng 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại học Bách khoa Hà Nội đối với đất nước trong 70 năm qua, đồng thời đánh giá cao truyền thống anh hùng, tinh thần vượt khó và những thành tựu của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trường thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia.

Ông cho rằng mục tiêu đưa nhà trường vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 cần được hiện thực hóa bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, uy tín học thuật và những đóng góp cụ thể cho đất nước.

Nhà trường cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc và phòng thí nghiệm dùng chung, tạo môi trường để các nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và đào tạo thế hệ kế tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Thứ hai, Đại học Bách khoa Hà Nội phải tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam.

“Mỗi tài năng được phát hiện, vun đắp hôm nay đều có thể mở ra những khả năng mới cho đất nước mai sau. Nhà trường cần phát hiện, bồi dưỡng người tài từ sớm, gắn với đào tạo, nghiên cứu và sản xuất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Sinh viên cần được đào tạo để làm chủ thiết kế, thử nghiệm, có trách nhiệm nghề nghiệp, trở thành những chuyên gia đủ năng lực dẫn dắt các chương trình lớn. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, việc đào tạo càng phải chú trọng tư duy đổi mới, tính tự chủ, độc lập, năng lực kiểm chứng và sự trung thực trong học thuật.

Thứ ba, nhà trường cần tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

“Đất nước đang chờ những lời giải từ trí tuệ Bách khoa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Ông cũng yêu cầu nhà trường cần hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, tập trung giải quyết các nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

“Tinh thần nghiên cứu phá bom từ trường trong chiến tranh cần được tiếp nối bằng bản lĩnh giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết của thời bình. Cùng với nghiên cứu ứng dụng, nhà trường phải bền bỉ đầu tư cho khoa học cơ bản, tạo nền tảng cho sự phát triển khoa học và công nghệ trong tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ tư, Đại học Bách khoa Hà Nội phải trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn nhà trường phải trở thành nơi các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước có cơ hội thực hiện những công trình ý nghĩa, cùng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Nhà trường cần chủ động kết nối, xây dựng các chương trình nghiên cứu có tầm vóc, tạo vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn. Người tài cần được tin tưởng, chủ động về chuyên môn và có điều kiện làm việc lâu dài.

Với những chuyên gia chưa thể đến Việt Nam làm việc thường xuyên, cần mở rộng các hình thức hợp tác linh hoạt để họ vẫn có thể tham gia nghiên cứu, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Thứ năm, nhà trường cần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu và sản xuất vào đời sống. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, niềm vui của nhà khoa học càng trọn vẹn khi công trình được ứng dụng, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và đời sống người dân tốt hơn. Vì vậy, hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải có nhiệm vụ rõ ràng, gắn nghiên cứu với đầu tư và khả năng sử dụng sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị phát huy vai trò của các thế hệ cựu sinh viên trong việc đưa những bài toán thực tiễn, cơ hội hợp tác về nhà trường, cùng hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ.

Cuối cùng, nhà trường cần giữ gìn, phát triển văn hóa Bách khoa, lấy phẩm chất con người làm nền tảng cho mọi thành tựu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định uy tín lâu bền của nhà trường được tạo nên từ những con người yêu nước, giỏi chuyên môn, trung thực, có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Đại học Bách khoa Hà Nội phải giữ vững đạo đức khoa học, trung thực học thuật, rèn luyện sự cẩn trọng trong từng thiết kế, phép tính, bởi đằng sau mỗi sản phẩm kỹ thuật là sự an toàn của công trình và môi trường sống.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện nhà trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng. Ảnh: TTXVN

GS Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định sẽ tiếp thu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa, là nơi hội tụ nhân tài, chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật và công nghệ.

Trong công tác đào tạo, nhà trường tái cơ cấu chương trình đào tạo, lấy năng lực sáng tạo và khả năng giải quyết bài toán thực tiễn làm thước đo năng lực đầu ra của sinh viên. Lãnh đạo nhà trường coi việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng, sau đại học là nền tảng cốt lõi khẳng định danh tiếng Bách khoa.

Trong nghiên cứu khoa học, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết tiên phong làm chủ công nghệ lõi, tập trung nghiên cứu các công nghệ chiến lược, sản phẩm cụ thể, thương mại hóa thành công phục vụ phát triển kinh tế.

Nhà trường chủ động phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên ngành bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành sẽ được kết nối quốc tế, tạo tiền đề xây dựng tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại tại cơ sở 2 tỉnh Hưng Yên gắn với khu công nghệ cao.

Đại học Bách khoa Hà Nội phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.