Ngày 13/10, đại diện Microsoft xác nhận tập đoàn đang tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động tại Việt Nam. Quá trình này dẫn đến việc cắt giảm một số vị trí việc làm, nằm trong chiến lược tái sắp xếp nguồn lực trên phạm vi toàn cầu.

Thông tin được đưa ra sau khi nhiều diễn đàn công nghệ và mạng xã hội xuất hiện tin đồn Microsoft sa thải toàn bộ đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận thông tin này và cũng không tiết lộ số lượng nhân viên bị ảnh hưởng.

Theo thông tin được báo chí ghi nhận, đợt cắt giảm chủ yếu liên quan đến đội ngũ kỹ sư thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), thay vì toàn bộ nhân sự Microsoft Việt Nam.

Microsoft xác nhận cắt giảm nhân sự tại Việt Nam

Microsoft cho biết việc điều chỉnh tổ chức nhằm đáp ứng những ưu tiên kinh doanh trong tương lai. Tập đoàn cam kết hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi, đồng thời khẳng định tiếp tục duy trì hoạt động và các cam kết với khách hàng, đối tác tại Việt Nam.

Đáng chú ý, bộ phận R&D của Microsoft tại Việt Nam mới được thành lập từ năm 2024, với đội ngũ kỹ sư làm việc tại Hà Nội và TP.HCM. Bộ phận này tham gia phát triển các tính năng thuộc hệ sinh thái Microsoft 365 phục vụ người dùng trên toàn cầu.

Động thái cắt giảm nhân sự tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Microsoft liên tục tái cơ cấu lực lượng lao động quốc tế. Trước đó, tháng 5/2025, tập đoàn công bố cắt giảm khoảng 6.000 việc làm, tương đương gần 3% tổng nhân sự toàn cầu. Đến tháng 7/2025, Microsoft tiếp tục thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 9.000 vị trí.

Mặc dù thực hiện điều chỉnh nhân sự, Microsoft khẳng định không thay đổi cam kết đối với thị trường Việt Nam, nơi tập đoàn tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức và khách hàng trong quá trình ứng dụng công nghệ.