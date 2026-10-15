Huấn luyện viên robot gấp quần áo, rửa bát kiếm tới 900 USD/tháng ở Trung Quốc

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Một thế hệ lao động tự do mới được gọi là “huấn luyện viên robot” tại Trung Quốc đeo các thiết bị ghi lại chuyển động để biến những công việc thường ngày trong gia đình như nhấc cốc, mở nắp chai và rửa bát thành dữ liệu phục vụ huấn luyện robot trong tương lai.

Dữ liệu này sau đó được chuyển đổi thành các bộ dữ liệu huấn luyện, giúp robot có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, từ nhà bếp, nhà máy đến siêu thị.

Những công việc như vậy cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và tuyển dụng tại Trung Quốc đại lục. Theo các thông tin được đăng tải, người huấn luyện robot có thể kiếm được từ 4.000 đến 6.000 nhân dân tệ (600-900 USD) mỗi tháng. Công việc này thu hút những người thất nghiệp và giới trẻ đang tìm kiếm việc làm linh hoạt.

Tại một studio ở Bắc Kinh, người huấn luyện robot có thể đeo vòng đeo tay cảm biến và các chip gắn trên ngón tay, đồng thời làm theo hướng dẫn trên màn hình máy tính, lặp đi lặp lại những động tác như di chuyển cốc và chà rửa các bề mặt. Công việc huấn luyện được ví như việc dạy một đứa trẻ hai tuổi.

Mọi chuyển động đều được theo dõi. Các màn hình lớn xếp hạng người lao động dựa trên năng suất và độ chính xác. Chỉ tiêu mỗi ngày là 160 mẫu dữ liệu, trong khi những người làm việc hiệu quả nhất có thể hoàn thành hơn 260 mẫu.

Tuy nhiên, công việc lặp đi lặp lại này cũng tiêu tốn nhiều sức lực. Việc rửa bát và lau bàn tới 200 lần mỗi ngày đang trở nên quá sức với người huấn luyện.

Nhiều sinh viên đến từ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã nhận công việc này trong kỳ nghỉ hè khi đang tìm kiếm cơ hội thực tập. Nhiệm vụ bao gồm gấp quần áo, quét sàn và ghi lại các động tác theo quy chuẩn để phục vụ quá trình huấn luyện robot.

Công việc trả 120 nhân dân tệ (18 USD) cho ca ngày và 135 nhân dân tệ cho ca đêm. Tuy nhiên, tỉ lệ nghỉ việc rất cao. Nhiều người chỉ làm vài tuần rồi nghỉ vì khoản thu nhập này không đủ bù đắp những áp lực về thể chất và tinh thần do công việc lặp đi lặp lại gây ra.

Đối với một số người khác, công việc này mang lại sự linh hoạt. Làm việc tại nhà khoảng 6 giờ mỗi ngày, thu thập dữ liệu thông qua các nhiệm vụ như sắp xếp sách, lau bàn và di chuyển đồ vật có thể giúp họ kiếm được khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Hiện tại, việc thu thập dữ liệu về hoạt động của con người cũng đang mở rộng ra ngoài các công việc gia đình.

Vào tháng 8, công ty công nghệ Physen AI có trụ sở tại Thâm Quyến đã hợp tác với một công ty vệ sinh môi trường để trang bị thiết bị thu thập dữ liệu cho công nhân quét dọn đường phố.

Khi công nhân quét đường và xử lý những tình huống phát sinh, chẳng hạn như xe đạp điện chạy ngang qua, các chuyển động của họ được ghi lại nhằm giúp robot hiểu rõ hơn về môi trường thực tế.

Trước sự gia tăng của lực lượng “huấn luyện viên robot”, một số người dùng mạng xã hội đã hài hước gọi đây là “dây chuyền lắp ráp công nghệ” hoặc mô tả công việc này là “lao động nhập cư làm việc tại nhà”.

Những người khác cũng cho rằng con người đang dạy robot làm việc và một ngày nào đó, chính những cỗ máy này sẽ thay thế những người huấn luyện chúng.