Chỉ mất chưa đến 30 phút để một người bị lừa tiền qua tin nhắn

Riêng quý I/2026, Kaspersky ghi nhận 162.275 gói cài đặt mã độc Trojan ngân hàng trên di động, cao gấp đôi tổng lượng ghi nhận trong cả năm 2024 và tương đương 2/3 cả năm 2025.

Đáng chú ý, Trojan ngân hàng hiện chiếm tới 52,96% tổng số ứng dụng độc hại trên di động bị phát hiện trong quý đầu năm, tăng mạnh so với mức bình quân khoảng 31% của năm 2025.

Chỉ trong một quý, số lượng mã độc Trojan ngân hàng trên thiết bị di động đã vượt tổng số của cả năm 2024. Ảnh: Kaspersky

Trong quý đầu năm, hệ thống bảo mật của Kaspersky đã ngăn chặn hơn 2,67 triệu vụ tấn công di động và ghi nhận 306.070 mẫu cài đặt độc hại. Trong đó, có 439 mẫu mã độc tống tiền (ransomware).

Nhiều trường hợp ghi nhận mã độc cửa hậu (backdoor) đã được cài sẵn vào phần mềm cơ sở (firmware) ngay từ khâu sản xuất, điển hình như Triada và Keenadu.

Theo các chuyên gia, smartphone không còn là đích nhắm thứ yếu mà đã biến thành mục tiêu trọng điểm do người dùng ngày càng lưu nhiều mật khẩu, tin nhắn, dữ liệu làm việc và tài khoản ngân hàng trên máy.

Xu hướng tấn công dồn dập này nối dài từ năm 2025, giai đoạn ghi nhận hơn 14 triệu cuộc tấn công di động toàn cầu (bình quân 1,17 triệu vụ mỗi tháng).

“Tội phạm mạng đang tăng cường sử dụng các kỹ thuật tinh vi để phát tán ứng dụng độc hại trên thiết bị di động, thông qua các kho ứng dụng không chính thức, liên kết lừa đảo, chương trình tặng quà giả mạo, ứng dụng hợp pháp đã bị chỉnh sửa, các chiến dịch quảng cáo độc hại và hình thức lừa đảo trên thiết bị di động nhằm dụ người dùng cung cấp thông tin nhạy cảm”, ông Choon Hong Chee, Giám đốc Kênh Người tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Kaspersky, cho biết.

Kẻ tấn công thường triển khai theo nhiều lớp: gửi liên kết hoặc ứng dụng có vẻ vô hại ban đầu, sau đó mới kích hoạt lệnh tải mã độc từ xa.

Bên cạnh mã độc, nghiên cứu The Great Messaging Heist của Kaspersky về lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin cho thấy mỗi vụ thành công gây thiệt hại trung bình 733 USD cho nạn nhân.

Đáng lo ngại, 52% số vụ chỉ mất chưa đầy 30 phút từ lúc tiếp cận đến khi chiếm đoạt tiền hoặc dữ liệu.

Có tới 66% nạn nhân cho rằng kẻ lừa đảo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thao túng. Các thủ đoạn AI phổ biến nhất gồm: Tin nhắn lừa đảo do AI soạn thảo (42%), Giả mạo giọng nói qua công nghệ sao chép âm thanh (Voice Clone) bằng AI (31%); Video, hình ảnh giả mạo danh tính bằng công nghệ hoán đổi khuôn mặt (Deepfake) (25%).

Trước nguy cơ bùng nổ của các đợt tấn công nhắm vào tài khoản ngân hàng, Kaspersky khuyến nghị người dùng tuyệt đối không tải ứng dụng ngoài các kho chính thức; cảnh giác trước tin nhắn khuyến mãi, yêu cầu chuyển tiền; cập nhật phần mềm định kỳ và trang bị công cụ bảo mật chuyên dụng trên điện thoại di động.