Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất hai giống lúa đặc sản Định Hóa

Hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả mô hình, xây dựng Nhãn hiệu tập thể Nếp vải Định Hóa, góp phần hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hội thảo nhằm khai thác và phát triển bền vững hai giống lúa đặc sản Bao thai hồng Định Hóa và Nếp vải Định Hóa.

Vụ mùa năm 2026, Mô hình triển khai tại 4 xã gồm: Phú Đình, Kim Phượng, Định Hóa và Phượng Tiến, với tổng diện tích 80ha, thu hút 584 hộ dân tham gia. Trong đó có 20ha giống lúa Bao thai hồng Định Hóa, 60ha giống lúa Nếp vải Định Hóa.

Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn kỹ thuật canh tác.

Quy trình canh tác cải tiến được áp dụng đồng bộ, từ khâu chọn thời vụ, xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học, giảm lượng giống từ 50 - 60 kg/ha xuống còn 35 - 40 kg/ha; điều chỉnh mật độ cấy còn 20 - 25 khóm/m². Đồng thời thực hiện bón phân cân đối kết hợp phân hữu cơ vi sinh, quản lý nước hợp lý và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Quy trình góp phần tiết kiệm khoảng 30% lượng giống, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng tốt và hướng tới phát triển bền vững.

Theo đánh giá tại Hội thảo, cả hai giống lúa Bao thai hồng Định Hóa và Nếp vải Định Hóa đều có khả năng chống chịu khá với một số loại sâu bệnh hại chính, đặc biệt là bệnh đạo ôn...

Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng năng suất và hạn chế nguy cơ đổ ngã, nhất là trong điều kiện mưa bão, người dân cần chú trọng chăm sóc, bón phân cân đối và điều chỉnh mật độ gieo cấy hợp lý.

Đánh giá về năng suất, giống lúa Bao thai hồng Định Hóa dự kiến đạt 44 - 50 tạ/ha; giống Nếp vải Định Hóa dự kiến đạt 58 - 62 tạ/ha.