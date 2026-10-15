5 món đồ công nghệ cũ bạn nên loại bỏ thay vì tiếp tục cất giữ

Tai nghe cũ

Kiểm tra tủ quần áo, ngăn bàn làm việc hay kệ tivi, bạn có thể tìm thấy những chiếc tai nghe bị đứt dây, hỏng loa hoặc bong tróc đệm tai. Nếu đã nhiều năm không sử dụng và cũng không có nhu cầu sửa chữa, đây là món đồ nên được đưa ra khỏi danh sách dự trữ.

Với tai nghe còn hoạt động tốt, bạn có thể bán lại hoặc tặng cho người có nhu cầu. Trong khi đó, tai nghe hỏng nên được phân loại để xử lý phù hợp, thay vì mặc định vứt chung với rác sinh hoạt.

Đặc biệt, tai nghe Bluetooth và các loại tai nghe không dây thường có pin tích hợp. Nếu thiết bị có dấu hiệu phồng pin, nóng bất thường hoặc hư hỏng nghiêm trọng, không nên tiếp tục sử dụng hay tự tháo pin. Hãy chuyển đến điểm thu gom rác thải điện tử phù hợp để được xử lý an toàn.

Máy tính bảng cũ

Máy tính bảng từng là món đồ công nghệ phục vụ công việc, học tập và giải trí, nhưng dễ bị bỏ quên khi người dùng chuyển sang điện thoại hoặc mua thiết bị mới. Thay vì để máy nằm im trong tủ, hãy kiểm tra xem thiết bị còn hoạt động tốt hay không.

Nếu máy vẫn sử dụng được, bạn có thể cân nhắc quyên tặng cho học sinh, sinh viên hoặc người cần một thiết bị học tập cơ bản. Trước khi chuyển nhượng, cần sao lưu dữ liệu quan trọng, đăng xuất tài khoản, gỡ liên kết với các dịch vụ cá nhân và khôi phục cài đặt gốc. Đồng thời, hãy tháo thẻ SIM hoặc thẻ nhớ nếu có.

Với máy đã quá cũ, không còn được hỗ trợ phần mềm hoặc không đáp ứng nhu cầu sử dụng, hãy cân nhắc thu hồi qua đơn vị tái chế thiết bị điện tử thay vì tiếp tục cất giữ vô thời hạn.

Dọn dẹp những món đồ công nghệ cũ giúp nhà cửa gọn gàng hơn

Máy chơi game

Với người yêu thích trò chơi điện tử, việc giữ lại máy chơi game đời cũ thường gắn liền với những kỷ niệm khó quên. Một số thiết bị cổ điển, đặc biệt là những mẫu được giới sưu tầm săn tìm, vẫn có giá trị trên thị trường đồ đã qua sử dụng.

Nếu không còn chơi, bạn nên kiểm tra tình trạng máy, phụ kiện và các trò chơi đi kèm để cân nhắc bán lại. Một thiết bị còn hoạt động tốt, đầy đủ tay cầm và dây kết nối thường dễ tìm người mua hơn.

Tuy nhiên, không phải máy chơi game cũ nào cũng có giá trị sưu tầm. Hãy tham khảo giá giao dịch thực tế trước khi quyết định. Nếu muốn giữ lại vì kỷ niệm, bạn chỉ nên dành một vị trí riêng cho những thiết bị thực sự có ý nghĩa.

Cáp sạc, dây kết nối

USB, HDMI, Ethernet và các loại cáp sạc thường được giữ lại vì tâm lý tiếc đồ. Lâu ngày, chúng tạo thành một ngăn kéo lộn xộn, trong đó nhiều sợi đã hỏng, không còn tương thích hoặc không rõ dùng cho thiết bị nào.

Cách dọn dẹp đơn giản là kiểm tra từng sợi, giữ lại những loại đang sử dụng hoặc có thể cần cho thiết bị hiện có. Dây bị sờn, hở lõi, đầu nối gãy hoặc có dấu hiệu cháy nóng cần ngừng sử dụng. Những loại còn tốt nhưng không cần thiết có thể chuyển cho người khác nếu tương thích.

Với cáp hỏng, hãy tìm điểm tiếp nhận rác thải điện tử phù hợp. Không nên đốt dây hoặc tự ý tháo tách vật liệu để tận dụng phần kim loại bên trong.

Thiết bị nhà thông minh

Loa thông minh, ổ cắm thông minh hay các món đồ công nghệ điều khiển tự động có thể mất đi giá trị sử dụng khi nhà sản xuất ngừng hỗ trợ, ứng dụng không còn tương thích hoặc thiết bị không kết nối được với hệ sinh thái mới.

Trước khi loại bỏ, hãy kiểm tra khả năng cập nhật phần mềm, mức độ tương thích và chính sách hỗ trợ của nhà sản xuất. Nếu thiết bị vẫn hoạt động ổn định, bạn có thể tiếp tục sử dụng hoặc chuyển nhượng sau khi xóa dữ liệu, hủy liên kết tài khoản và khôi phục cài đặt.

Nếu thiết bị không còn được hỗ trợ hoặc không bảo đảm an toàn, hãy cân nhắc thay thế. Một số thương hiệu có chương trình thu hồi hoặc đổi thiết bị cũ, vì vậy bạn nên kiểm tra điều kiện áp dụng trước khi mua sản phẩm mới.

Loại bỏ đồ công nghệ cũ không có nghĩa là vứt tất cả vào thùng rác. Hãy ưu tiên sửa chữa khi hợp lý, bán lại hoặc tặng thiết bị còn tốt, đồng thời đưa đồ hỏng đến điểm thu gom rác thải điện tử. Riêng thiết bị có pin, đặc biệt là pin phồng hoặc hư hỏng, cần được xử lý cẩn trọng. Dọn dẹp đúng cách sẽ giúp tiết kiệm không gian, hạn chế lãng phí và giảm tác động đến môi trường.