Nữ Phó Giáo sư người Việt giành Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ

PGS.TS Hà Thị Thanh Hương đoạt giải nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới 2026. Ảnh: MST.GOV

Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Lễ trao giải Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026 diễn ra hôm 14/10, PGS.TS Hà Thị Thanh Hương giành Giải Nhất ở hạng mục Nhà khoa học giữa sự nghiệp (Mid-Career). Giải vinh danh tại hạng mục này thuộc về TS. Latifah Nurahmi của Indonesia.

PGS.TS Hà Thị Thanh Hương hiện là Trưởng Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hạng mục Nhà khoa học cấp cao, giải nhất thuộc về TS. Joanne Ngeow của Singapore; TS. Wai Yie Leong của Malaysia nhận giải vinh danh.

Với chủ đề "AI vì hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN" (AI for Advancing Inclusive and Resilient Healthcare in ASEAN), giải thưởng năm nay khuyến khích các nghiên cứu ứng dụng AI nhằm giải quyết những thách thức y tế chung của khu vực.

Các hướng nghiên cứu được quan tâm gồm chẩn đoán hình ảnh, y học cá thể hóa, công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, phát triển thuốc, y tế số, ứng phó đại dịch và sức khỏe tâm thần.

Được tổ chức từ năm 2014 trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Hoa Kỳ, Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới nhằm ghi nhận thành tựu nghiên cứu nổi bật, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời tăng cường hợp tác khoa học trong khu vực.

Việc PGS.TS Hà Thị Thanh Hương giành giải nhất năm 2026 tiếp tục ghi dấu sự hiện diện của các nhà khoa học nữ Việt Nam tại một giải thưởng khoa học cấp khu vực, đồng thời góp phần lan tỏa vai trò của phụ nữ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vì sức khỏe cộng đồng.