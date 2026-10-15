Hà Nội nhận giải thưởng chuyển đổi số với hệ sinh thái iHanoi, HanoiWork. (Ảnh minh họa)

Hệ sinh thái số của UBND TP. Hà Nội, gồm ứng dụng iHanoi và nền tảng HanoiWork, vừa được trao giải “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026.

Trong hệ sinh thái số này, iHanoi là ứng dụng Công dân Thủ đô số, cung cấp các tiện ích đô thị, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ người dân tương tác trực tuyến với chính quyền. Theo số liệu công bố, ứng dụng đã đạt hơn 6,2 triệu tài khoản định danh, tiếp nhận lũy kế 227.661 phản ánh, kiến nghị.

Trong khi đó, HanoiWork là nền tảng làm việc số hợp nhất, hỗ trợ cán bộ, công chức trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc và theo dõi tiến độ nhiệm vụ. Theo số liệu tại giải thưởng, nền tảng được triển khai tại 180 đơn vị với khoảng 84.000 tài khoản, góp phần rút ngắn thời gian chờ đối với một số thủ tục từ 1–2 giờ xuống còn khoảng 15 phút.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thành phố đã khởi tạo 183 không gian làm việc số trên HanoiWork, với 84.860 tài khoản cán bộ, công chức. Nền tảng ghi nhận 135.490 lịch họp, 9.163 luồng phê duyệt và khoảng 2,69 triệu tin nhắn làm việc.

Trước khi được vinh danh tại VDA 2026, iHanoi cũng dẫn đầu danh mục Better List “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ Better Choice Awards 2026.

VDA 2026 có chủ đề “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ban Tổ chức tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục; qua hai vòng đánh giá, 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu được vinh danh.

Trong hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, có 8 cơ quan được trao giải. Bên cạnh UBND TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội được ghi nhận với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số; Sở Y tế Hà Nội được vinh danh với Hệ sinh thái y tế số Thủ đô.