So sánh smartphone tầm giá 15 triệu đồng: Chọn iPhone 16e hay dàn máy Android cấu hình khủng?

Thị trường di động Việt Nam trong đợt điều chỉnh giá tháng 10/2026 chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ ở tầm giá 14–15 triệu đồng. Người dùng hiện có thể tiếp cận những thiết bị sở hữu thông số vượt trội như bộ nhớ trong 512GB, tần số quét 144Hz hoặc dung lượng pin đạt mốc 10.000 mAh. Đáng chú ý, phân khúc cận cao cấp không còn là sân chơi độc tôn của các đại diện Android khi Apple cũng góp mặt với mẫu iPhone 16e chính hãng.

iPhone 16e: Sức mạnh vi xử lý A18 đối đầu các rào cản phần cứng

Phiên bản iPhone 16e 128GB VN/A mở ra cơ hội tiếp cận hệ sinh thái Apple với mức chi phí hợp lý hơn dòng máy Pro. Sản phẩm được trang bị vi xử lý A18 thế hệ mới cùng camera chính Fusion 48MP, đem lại khả năng xử lý hình ảnh nhanh chóng và hiệu năng ổn định xuyên suốt vòng đời nhiều năm. Thiết bị phát huy giá trị tối đa đối với người dùng đang sở hữu các thiết bị cùng hệ sinh thái như MacBook, Apple Watch hay tai nghe AirPods nhờ khả năng đồng bộ liền mạch.

iPhone 16e của Apple. Ảnh: The Verge

Tuy nhiên, mức giá hơn 14 triệu đồng buộc người dùng phải chấp nhận nhiều đánh đổi kỹ thuật. iPhone 16e chỉ sở hữu màn hình OLED 6,1 inch với tần số quét 60Hz truyền thống, thiếu vắng ống kính góc siêu rộng cũng như camera tele chuyên dụng. Dung lượng lưu trữ cơ bản 128GB cũng là điểm hạn chế đáng kể nếu đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc vốn đã phổ cập bộ nhớ 256GB hoặc 512GB.

Hiệu năng vượt trội và camera hợp tác: Cuộc đua của POCO và Xiaomi

Đối với người dùng ưu tiên sức mạnh đồ họa và nhu cầu lưu trữ khổng lồ, POCO X8 Pro Max 12GB/512GB là đại diện tiêu biểu. Mức giá tham khảo của máy hiện giảm hơn 16%, đưa thiết bị về sát mốc 15 triệu đồng. Sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s đi kèm tấm nền AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz, mẫu máy này tối ưu triệt để cho các tựa game nặng. Không gian lưu trữ 512GB giải quyết triệt để bài toán đầy bộ nhớ khi quay phim hoặc cài đặt ứng dụng dung lượng lớn.

POCO X8 Pro Max là ứng viên sáng giá cho game thủ.

Trong khi đó, Xiaomi 15T Pro bản 12GB/256GB định vị là thiết bị cân bằng toàn diện. Sức mạnh từ con chip MediaTek Dimensity 9400+ kết hợp cùng màn hình 1.5K tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà. Điểm nhấn kỹ thuật đáng giá nhất nằm ở cụm camera đồng chế tác cùng Leica, bao gồm cảm biến chính 50MP chống rung quang học, camera tele 50MP và ống kính góc siêu rộng 12MP, đáp ứng đa dạng cự ly chụp ảnh thực tế.

Xiaomi 15T Pro có màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K và tần số quét tối đa 144Hz.

Hai thái cực công nghệ: Pin siêu khủng 10.000mAh đối đầu quang học ZEISS

Nhóm thiết bị tầm giá 15 triệu đồng còn phân nhánh rõ rệt với hai mục tiêu phục vụ người dùng chuyên biệt. Ở nhánh thời lượng pin, realme P4 Power 5G (12GB/256GB) gây ấn tượng với viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh tích hợp sạc nhanh công suất 80W. Mặc dù sở hữu màn hình 144Hz và camera chính 50MP OIS, vi xử lý Dimensity 7400 Ultra trên thiết bị chỉ dừng ở mức hiệu năng cận cao cấp, đồng thời trọng lượng thân máy sẽ đầm hơn đáng kể do thỏi pin lớn.

realme P4 Power 5G 12GB/256GB có giá tham khảo chạm mốc 15 triệu đồng.

Ở chiều hướng ngược lại, vivo V60 5G (12GB/256GB) trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 lại dồn toàn bộ thế mạnh vào khả năng nhiếp ảnh chân dung. Sự hỗ trợ từ hệ thống quang học ZEISS cùng camera tele 50MP zoom quang học giúp xử lý hình ảnh tự nhiên, phù hợp với người dùng chú trọng chụp ảnh phong cách chân dung và thiết kế thanh thoát hơn là hiệu năng thuần để cày game.

vivo V60 tập trung vào trải nghiệm camera, đặc biệt là chụp chân dung với hệ thống quang học hợp tác cùng ZEISS.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng máy trong tầm giá 15 triệu đồng

Nhìn chung, phân khúc 15 triệu đồng không có thiết bị nào hoàn hảo tuyệt đối. Người dùng chuộng sự ổn định dài lâu và hệ sinh thái liên kết nên hướng đến iPhone 16e. Trong khi đó, các mẫu máy Android mang lại giá trị phần cứng vượt trội về dung lượng lưu trữ, màn hình tần số quét cao, công nghệ pin bền bỉ và hệ thống camera chuyên sâu.