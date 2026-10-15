Tỷ phú Elon Musk chia sẻ thông tin Hải Phòng lắp đặt Internet vệ tinh Starlink tại đảo

Ngày 14/10, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Tập đoàn SpaceX, đã chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin TP Hải Phòng triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ, kèm theo thông điệp "Starlink brings Internet access to remote places" (Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi).

Bài đăng trên mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk. (Ảnh chụp màn hình).

Hoạt động triển khai công nghệ viễn thông vệ tinh tại Hải Phòng được người đứng đầu SpaceX chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội quốc tế không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh TP Hải Phòng năng động, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm thông tin liên lạc tại các địa bàn biển, đảo.

Trước đó, ngày 8/10, trong khuôn khổ diễn đàn Chuyển đổi số TP Hải Phòng năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Trong giai đoạn đầu, các đơn vị phối hợp triển khai 10 thiết bị đầu cuối Starlink, gồm 6 thiết bị tại Cát Hải và 4 thiết bị tại Bạch Long Vĩ, kèm theo 6 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Internet vệ tinh.

Tại đặc khu Cát Hải, các thiết bị được bố trí tại trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu.

Đây là những vị trí có nhu cầu kết nối thông tin thiết thực, phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực ven biển, đảo.

Ngày 9/10, UBND đặc khu Cát Hải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink.

Quá trình nghiệm thu tập trung kiểm tra khả năng kết nối, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và tính ổn định của hệ thống, làm cơ sở tổ chức quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả ứng dụng trong thực tế.

Starlink là dịch vụ Internet sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) do Tập đoàn SpaceX phát triển, có khả năng cung cấp kết nối Internet tại các khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp hoặc khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng phối hợp với Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ Internet vệ tinh cho Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

Đối với Hải Phòng, việc triển khai Internet vệ tinh tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ giúp bổ sung phương thức kết nối, tăng cường tính dự phòng và khả năng duy trì thông tin liên lạc, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, thiên tai hoặc khi hạ tầng viễn thông truyền thống gặp sự cố.

Đặc biệt, công nghệ này có thể hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ số; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Việc ứng dụng công nghệ viễn thông vệ tinh góp phần đa dạng hóa hạ tầng kết nối số của thành phố, thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa khu vực trung tâm với các địa bàn biển, đảo.

Thông qua chương trình hợp tác, Hải Phòng tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động trong nghiên cứu, tiếp nhận, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, gắn đổi mới công nghệ với yêu cầu giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chính quyền các đặc khu và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá chất lượng kết nối, tính ổn định, hiệu quả khai thác và chi phí vận hành; đồng thời nghiên cứu khả năng ứng dụng phù hợp tại những khu vực có nhu cầu thực tế.

Duy Thanh