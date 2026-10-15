Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay kỹ thuật trên khu vực đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: Hiếu Minh)

Chuyến bay do Công ty Trắc địa bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện bằng máy bay Cessna 208. Đây là dòng máy bay sử dụng động cơ tua-bin cánh quạt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên dụng.

Xuất phát từ sân bay Đồng Hới, máy bay Cessna 208 thực hiện 3 tuyến bay phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở độ cao 300m và 600m, với tốc độ trung bình khoảng 220km/giờ.

Máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại Cảng hàng không Quảng Trị thành công, an toàn. (Ảnh: Hiếu Minh)

Trong quá trình bay, các thiết bị chuyên dụng lắp đặt trên máy bay ghi lại hình ảnh khu vực không phận, đặc biệt là các chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh.

Dữ liệu thu thập được phục vụ công tác đánh giá điều kiện tĩnh không, xác định những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay tại sân bay Quảng Trị.

Cùng với chuyến bay kỹ thuật, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Các đại biểu chứng kiến máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại Cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: Hiếu Minh)

Đây là bước quan trọng trong quá trình kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật trước khi đưa sân bay vào khai thác. Sau chuyến bay, dự án tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng triển khai công tác đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện những điều kiện liên quan theo quy định.

Được biết, đến đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã đạt hơn 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%; nhà ga hành khách đạt hơn 80%, đài kiểm soát không lưu đạt hơn 90%.

Đến đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã đạt hơn 80%. (Ảnh: Hiếu Minh)

Các thiết bị quản lý bay như DVOR/DME, AWOS, hệ thống đèn hiệu hàng không và ILS/DME đã được sản xuất, nhập về và lưu kho, chờ lắp đặt theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng. Dự kiến, công tác lắp đặt thiết bị quản lý bay hoàn thành trong tháng 1/2027.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay. (Ảnh: Hiếu Minh)

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay, bao gồm Vietjet Air, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways. Việc tổ chức lễ ký kết nhằm chuẩn bị cơ sở hợp tác, tạo điều kiện để các hãng hàng không đưa tàu bay đến khai thác tại sân bay Quảng Trị trong tương lai.