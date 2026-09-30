Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn

Ra quân trồng cây gỗ lớn tại Khu di tích Mỹ Sơn (xã Thu Bồn). Ảnh: VĨNH LỘC

Tăng sức hút từ chính sách hỗ trợ

Giữa tháng 9 vừa qua, UBND phường Hải Vân tổ chức cho các hộ dân đăng ký trồng rừng gỗ lớn theo Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 11/2/2026 của HĐND thành phố. Đợt này có 41 hộ đăng ký, trong đó 29 hộ lần đầu tham gia với tổng diện tích 93ha.

Ông Trần Nguyên Trung (trú tổ dân phố Trường Định) chia sẻ, gia đình ông đăng ký trồng 4,3ha rừng gỗ lớn, bởi mức hỗ trợ mới tạo thêm động lực để gia đình mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, hướng đến nguồn thu ổn định và lâu dài. “Chúng tôi hiểu việc trồng rừng gỗ lớn phải cần thời gian lâu mới có thể khai thác, nhưng nếu biết tận dụng diện tích dưới tán rừng để phát triển các mô hình kinh tế khác thì sẽ có thêm nguồn thu, giảm áp lực tài chính, lấy ngắn nuôi dài”, ông Trung nói.

Phường Hải Vân hiện có 6.077ha rừng sản xuất với khoảng 800 hộ dân canh tác, chủ yếu trồng keo. Trước đây, việc triển khai chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND chưa thu hút nhiều hộ dân. Toàn phường chỉ có 12 hộ đăng ký.

Tuy nhiên, sau khi chính sách được điều chỉnh, số hộ đăng ký đã tăng lên 41, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với mô hình này.

Ngày 11/2/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn. Điểm đáng chú ý là mức hỗ trợ 55 triệu đồng/ha/chu kỳ để mua cây giống, phân bón và chi trả nhân công trồng, chăm sóc đối với các loài cây lâm nghiệp, bao gồm cây gỗ và cây đa mục đích, không áp dụng đối với cây keo và bạch đàn.

So với mức hỗ trợ 8 triệu đồng/ha theo nghị quyết trước đây, chính sách mới nâng đáng kể nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Ngoài ra, các hộ tham gia còn được hỗ trợ 100% mức chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, tính trên dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hỗ trợ.

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ra đời đã tạo chuyển biến tại nhiều địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn. Tại xã La Êê, 16 hộ dân đã đăng ký trồng rừng gỗ lớn với tổng diện tích 16,36ha.

Theo ông Riah Pêl, Phó Chủ tịch UBND xã La Êê, người dân rất phấn khởi trước mức hỗ trợ mới và những lợi ích lâu dài của mô hình. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn, do một số diện tích đăng ký bị chồng lấn với đất rừng phòng hộ hoặc có quy mô nhỏ, dưới 0,3ha, không đáp ứng điều kiện tham gia chính sách.

Trong khi đó, tại xã Bến Giằng, có 22 hộ dân cũng đã được phê duyệt hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn với diện tích 25ha.

Theo bà Đàm Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Kinh tế xã Bến Giằng, nhu cầu thực tế của người dân lớn hơn nhiều so với diện tích được phê duyệt, nhưng do nguồn kinh phí hỗ trợ có hạn nên địa phương chỉ được phê duyệt diện tích khiêm tốn.

“Xã Bến Giằng có gần 4.600ha đất rừng sản xuất, phần lớn diện tích lâu nay được người dân trồng keo. Qua công tác tuyên truyền, vận động, bà con chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn nên đăng ký hơn 400ha trồng rừng gỗ lớn, nhưng chỉ được phê duyệt 25ha. Nếu những năm tới thành phố tiếp tục bố trí kinh phí, người dân sẽ đăng ký nhiều, vì đã thấy rõ lợi ích của mô hình này”, bà Huyền nói.

Trên địa bàn thành phố hiện còn rất nhiều diện tích đất rừng được người dân trồng cây keo có thể chuyển sang trồng rừng gỗ lớn. TRONG ẢNH: Diện tích đất rừng trồng keo đang trong kỳ khai thác tại xã Tam Mỹ. Ảnh: VĨNH LỘC

Phát triển lâm nghiệp đa giá trị

Toàn thành phố hiện có khoảng 745.027ha rừng và diện tích đã trồng rừng; trong đó, rừng trồng khoảng 241.639ha. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển ít nhất 45.000ha rừng gỗ lớn.

Ngày 29/7/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3328/QĐ-UBND giao UBND 12 xã làm chủ đầu tư triển khai chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn năm 2026. Đồng thời phê duyệt danh sách 215 hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ trồng rừng với tổng diện tích 227ha, kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng.

Theo ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển đổi từ rừng trồng gỗ nhỏ, chu kỳ ngắn như keo, bạch đàn sang rừng gỗ lớn không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần ổn định độ che phủ rừng và cải thiện môi trường sinh thái.

“Với chu kỳ sản xuất dài hơn, rừng gỗ lớn có khả năng tạo ra sản phẩm gỗ có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu của ngành chế biến gỗ, trong đó có thị trường xuất khẩu. Việc phát triển nguồn nguyên liệu gỗ lớn cũng tạo điều kiện để nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, chế biến có giá trị gia tăng cao hơn”, ông Út phân tích.

Đáng chú ý, trồng rừng gỗ lớn còn mở ra cơ hội phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng. Người dân có thể kết hợp trồng cây dược liệu theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng hiệu quả diện tích đất và nguồn lực sẵn có.

Một số mô hình chăn nuôi phù hợp cũng có thể được triển khai có kiểm soát khi rừng khép tán. Ông Trần Út gợi ý người dân có thể lựa chọn nhiều loại cây lâm nghiệp có giá trị như: gáo vàng, lim xanh, sao đen, dổi... tùy điều kiện thổ nhưỡng, địa hình và đặc điểm sinh thái từng địa phương.

Việc đa dạng hóa cây trồng không chỉ giảm phụ thuộc vào cây keo, mà còn góp phần phát triển các loài cây bản địa, nâng cao giá trị kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Trồng rừng gỗ lớn không đơn thuần là thay đổi loại cây trồng, mà chính là sự chuyển đổi phương thức sản xuất lâm nghiệp theo hướng đa giá trị. Khi được quy hoạch và tổ chức phù hợp, mô hình này được kỳ vọng tạo nguồn thu từ gỗ, vừa mở ra cơ hội phát triển dược liệu, chăn nuôi và các hoạt động kinh tế dưới tán rừng.

Đây cũng là hướng đi giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, cải thiện sinh kế cho người dân. Dù vậy, so với tổng diện tích rừng sản xuất của thành phố, diện tích đăng ký trồng rừng gỗ lớn vẫn còn khiêm tốn.