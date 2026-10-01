Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng trong phiên đầu tháng

Sáng ngày 1/10, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày 30/9.

Giá vàng nhẫn tại SJC cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại PNJ, giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn cùng được niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000 đồng/lượng.

Diễn biến này diễn ra sau khi giá vàng trong nước tăng mạnh trong phiên 30/9, với mức tăng tới 1,6 triệu đồng/lượng ở một số thương hiệu. Sau nhịp tăng, thị trường trong nước nhanh chóng điều chỉnh trở lại khi giá vàng thế giới suy yếu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở khoảng 4.150 USD/ounce, lùi xuống dưới ngưỡng 4.200 USD/ounce. Diễn biến của kim loại quý đang chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, trong bối cảnh vàng không tạo ra dòng thu nhập cố định như các tài sản sinh lãi.

Trong báo cáo mới nhất, Viện Đầu tư Wells Fargo đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2027 xuống khoảng 5.200 - 5.400 USD/ounce, từ vùng 5.400 - 5.600 USD/ounce trước đó. Dù điều chỉnh mục tiêu, tổ chức này vẫn đánh giá kim loại quý còn dư địa tăng trong dài hạn.

Wells Fargo cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đang phục hồi sau khi chững lại trong quý 1/2026. Cùng với đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đã chuyển sang dương từ tháng 7 và tăng mạnh trong tháng 8, cho thấy dòng tiền đầu tư đang quay trở lại với kim loại quý.

Theo Wells Fargo, các yếu tố như rủi ro địa chính trị kéo dài, áp lực tài khóa và ngân sách, nguy cơ mất giá tiền tệ cùng những bất ổn trên thị trường vẫn có thể thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa danh mục và tìm kiếm các tài sản trú ẩn như vàng.

Tuy nhiên, triển vọng của vàng vẫn đan xen với những lực cản từ chính sách tiền tệ. Wells Fargo dự báo rủi ro địa chính trị kéo dài cùng mức chi tiêu cao cho công nghệ kinh doanh có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để ứng phó.

Lãi suất cao hơn có thể làm chi phí vay tại Mỹ tăng, gây sức ép lên sức mua và tăng trưởng kinh tế. Đồng USD mạnh hơn cùng mặt bằng lãi suất Mỹ cao cũng tạo thêm áp lực đối với giá vàng, dù Wells Fargo vẫn duy trì quan điểm rằng xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý chưa bị đảo ngược.